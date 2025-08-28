Triển lãm “Thành tựu đất nước” lan tỏa niềm tự hào dân tộc trong 80 năm

Sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm “Thành tựu đất nước” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Sáng 28/8 tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội), Triển lãm “Thành tựu đất nước” chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây được xem là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, là dịp để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời lan tỏa khát vọng phát triển phồn vinh trong giai đoạn mới.

Triển lãm quy tụ sự tham gia của 28 bộ, cơ quan trung ương, 34 địa phương và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu với trên 230 gian hàng, giới thiệu thành tựu của gần 180 ngành nghề. Trưng bày kết hợp nhiều hình thức hiện đại như 3D mapping, thực tế ảo, công nghệ AI, cùng tư liệu, hiện vật, máy móc, mô hình khí tài… mang đến cho công chúng bức tranh toàn diện về công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Các không gian được thiết kế quy mô, hiện đại nhưng vẫn lan tỏa tinh thần Việt. Khu trưng bày khái quát tái hiện hành trình lịch sử dựng nước và giữ nước, nhấn mạnh những giá trị cốt lõi, thành tựu nổi bật qua các giai đoạn.

Triển lãm “Thành tựu đất nước” được thiết kế khoa học, chuyên nghiệp, với bố cục đa dạng, nội dung chân thực, cách thể hiện hấp dẫn. Đây không chỉ là dịp tôn vinh những thành tựu 80 năm trên con đường độc lập, tự do và hạnh phúc, mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, truyền cảm hứng về một Việt Nam hội nhập, sáng tạo, phát triển bền vững trong tương lai./.