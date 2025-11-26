Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp 2025 - Hội tụ tương lai, kiến tạo giá trị mới

Trong ba ngày, từ 26 đến 28 tháng 11 năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh một lần nữa khẳng định vị thế là đầu tàu kinh tế và trung tâm đổi mới sáng tạo của cả nước khi chủ trì tổ chức Tuần lễ Đổi mới tạo, Khoa học Công nghệ và Nghệ Và Khởi nghiệp Sáng tạo Thành Phố Hồ Chí Minh (WISE HCMC+ 2025).

Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hội tụ của các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ, doanh nhân, startup và các nhà đầu tư, tạo nên một không gian kết nối sôi động, thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và định hướng cho tương lai phát triển bền vững của thành phố.

Trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang diễn ra sâu rộng, việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp sáng tạo được xác định là chìa khóa then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo ra những bứt phá về kinh tế-xã hội. Tuần lễ này chính là cầu nối quan trọng, biến những ý tưởng sáng tạo thành các sản phẩm, dịch vụ có giá trị thực tiễn, đồng thời thu hút nguồn lực đầu tư mạnh mẽ cho các dự án tiềm năng.

Tuần lễ Đổi mới tạo, Khoa học Công nghệ và Nghệ Và Khởi nghiệp Sáng tạo Thành Phố Hồ Chí Minh (WISE HCMC+ 2025) thu hút người tham dự.

Diễn ra trong ba ngày, WISE HCMC+ 2025 mang đến một chuỗi các hoạt động đa dạng và phong phú. Các hội thảo chuyên đề với sự tham gia của các diễn giả uy tín trong và ngoài nước sẽ tập trung thảo luận về những xu hướng công nghệ mới nhất như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuỗi khối, internet vạn vật, và kinh tế số. Đây sẽ là diễn đàn để các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo quy mô lớn sẽ là sân chơi công bằng và năng động để các startup trình bày các mô hình kinh doanh độc đáo, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kêu gọi vốn đầu tư từ các quỹ trong nước và quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Trần Thị Diệu Thúy phát biểu Khai mạc sự kiện.

Khu trưng bày triển lãm công nghệ là một điểm nhấn không thể bỏ qua tại tuần lễ này. Tại đây, các doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học sẽ giới thiệu những sản phẩm, giải pháp công nghệ tiên tiến, những thành tựu nghiên cứu mới nhất trong các lĩnh vực then chốt như y tế, giáo dục, nông nghiệp thông minh, giao thông, năng lượng và bảo vệ môi trường. Hoạt động này không chỉ giúp quảng bá hình ảnh về một Thành phố Hồ Chí Minh năng động, sáng tạo mà còn tạo điều kiện để kết nối cung - cầu công nghệ, thúc đẩy thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Hơn thế nữa, WISE HCMC+ 2025 còn là nơi ươm mầm và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Thông qua các buổi giao lưu, tọa đàm với những nhà sáng lập doanh nghiệp thành công, các bạn trẻ sẽ được tiếp thêm động lực để theo đuổi đam mê, dám nghĩ, dám làm và biến ý tưởng thành hiện thực. Sự kiện góp phần xây dựng một văn hóa khởi nghiệp lành mạnh, nơi thất bại được xem như bài học quý giá và sáng tạo không ngừng được đề cao.

Tuần lễ Đổi mới sáng tạo, Khoa học Công nghệ và Khởi nghiệp sánh tạo Thành Phố Hồ Chí Minh 2025 là một dấu mốc quan trọng, khẳng định quyết tâm của thành phố trong hành trình chuyển đổi số và xây dựng nền kinh tế tri thức. Sự kiện này không chỉ kỳ vọng tạo ra những tác động tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp và giới nghiên cứu, mà còn mở ra những cơ hội hợp tác chiến lược mới, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng trong khu vực và trên thế giới./.