Tuyên Quang thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội

Chiều 10/10, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo bước đột phá để đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Trong giai đoạn 2025-2030, các cấp ủy và chính quyền tỉnh Tuyên Quang sẽ xây dựng 37 văn bản để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ này tập trung vào 8 nhiệm vụ chủ yếu: Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng công tác văn hóa, xã hội; bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa gắn với thúc đẩy, phát triển du lịch; xây dựng con người Tuyên Quang đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. Xây dựng chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng công tác tư pháp. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh nhấn mạnh, các nội dung đã được hội nghị thông qua có ý nghĩa rất quan trọng, là cơ sở để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030. Do vậy, các cấp ủy Đảng phát huy cao độ tinh thần đoàn kết của cả hệ thống chính trị, quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương. Đồng thời, cụ thể hóa tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; tăng cường công tác phối hợp để tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, hoàn thành đạt mức cao nhất các chỉ tiêu đề ra.

Tập trung làm tốt công tác chủ động ứng phó hiệu quả với thiên tai, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân, chú trọng công tác tạo việc làm cho người lao động. Việc phát triển du lịch phải gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa, khai thác một cách bền vững, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên, cải cách thủ tục hành chính trong Đảng. Đặc biệt thực hiện tốt công tác cán bộ, xác định rõ đây là “then chốt của then chốt” để kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mặt công tác để bảo vệ vững chắc chủ quyền, biên giới quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; làm tốt công tác chăm lo cho đời sống nhân dân...

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Theo đó phân công, điều động ông Trần Quang Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang đến nhận công tác tại Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tuyên Quang và bổ nhiệm có thời hạn (5 năm) giữ chức vụ Trưởng Ban.

Phân công, điều động bà Đào Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thôi giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy và bổ nhiệm có thời hạn (05 năm) giữ chức vụ Phó Trưởng Ban./.

