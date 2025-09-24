Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững

Chiều 24/9, sau hơn 2 ngày làm việc nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 đã bế mạc và hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình; mở ra giai đoạn phát triển mới với niềm tin, khí thế và khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Đại hội được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Tuyên Quang với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức đại diện cho 135.787 đảng viên toàn Đảng bộ. Đại hội vinh dự đón đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại hội cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng sự quan tâm, chúc mừng của lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân khu 2 và các tỉnh bạn.

Theo Nghị quyết được thông qua, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang xác định mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ tới là: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên; phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng-an ninh, đối ngoại.

Phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có những mục tiêu nổi bật như: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 170.000 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt 10,5%/năm, thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch, tỷ lệ che phủ rừng 62,2%.

Hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm; 100% xã, phường có thiết chế văn hóa-thể thao phù hợp; lao động qua đào tạo đạt từ 72% trở lên, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ từ 30% trở lên.

Đại hội thống nhất 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 giải pháp chủ yếu. Trong đó, tỉnh tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tỉnh chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và củng cố quốc phòng-an ninh gắn với mở rộng hoạt động đối ngoại, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Quang Cường/TTXVN)

Đại hội đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới. Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng gồm 35 đại biểu chính thức và 4 đại biểu dự khuyết.

Phát biểu bế mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, thành công của Đại hội sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và trí tuệ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đây là dấu mốc lịch sử, khẳng định quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Hầu A Lềnh nhấn mạnh, nghị quyết và các văn kiện thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song tỉnh đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; đặc biệt là kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, kinh tế tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện, an ninh chính trị ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: Phát triển kinh tế-xã hội chưa tương xứng với tiềm năng, chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, một số lĩnh vực quản lý nhà nước chưa đồng bộ, an ninh trật tự một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp. Đây là những vấn đề toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân cần nghiêm túc kiểm điểm, quyết liệt khắc phục thời gian tới.

Đồng chí Hầu A Lềnh kêu gọi, ngay sau Đại hội, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội khẩn trương tuyên truyền sâu rộng kết quả Đại hội, nhanh chóng cụ thể hóa bằng kế hoạch, chương trình hành động rõ ràng, thiết thực để đưa Nghị quyết vào cuộc sống...

“Với sự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng của hệ thống chính trị và ủng hộ của nhân dân, chúng ta tin tưởng rằng Tuyên Quang sẽ từng bước khẳng định vị thế là một tỉnh phát triển khá trong khu vực, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến. Thành công của Đại hội là nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm động lực và khí thế mới để toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang đoàn kết, đổi mới, bứt phá, lập nên những thành tựu to lớn hơn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước,” Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang nhấn mạnh./.

