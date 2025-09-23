Đại hội Đảng tỉnh Tuyên Quang lần I: Khát vọng phát triển trong kỷ nguyên mới

Những ngày này, từ các tuyến phố trung tâm cho đến tận các thôn bản nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới của tỉnh Tuyên Quang đều rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ, băng rôn chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi hợp nhất hai tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang, là sự kiện chính trị trọng đại, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng của gần 1,9 triệu đồng bào các dân tộc trong tỉnh cùng hướng tới tương lai.

Từ kỳ tích xóa nhà tạm đến khát vọng vươn mình

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn chưa từng có, từ dịch COVID-19 đến thiên tai, bão lũ… đặc biệt là cơn bão Yagi gây thiệt hại nặng nề, Tuyên Quang vẫn vững vàng tiến lên, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh khẳng định: “Chúng ta đã nỗ lực vượt qua mọi thử thách, điều chỉnh kịch bản tăng trưởng linh hoạt để vừa khắc phục hậu quả, vừa giữ vững đà phát triển. Đặc biệt, tỉnh đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu cơ bản, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.”

Một dấu ấn mang tính “kỳ tích” là chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Chỉ trong 5 năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ gần 40.000 căn nhà, trong đó có 15.000 căn cho hộ nghèo, gia đình khó khăn theo chương trình phát động của Thủ tướng Chính phủ. Những mái nhà kiên cố mọc lên nơi vùng cao biên giới không chỉ mang ý nghĩa an cư mà còn thắp sáng niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: “Chúng tôi coi việc xóa nhà tạm, nhà dột nát là trách nhiệm chính trị và là biểu tượng sinh động của sức mạnh đoàn kết. Đây không chỉ là công trình vật chất mà còn là công trình của lòng dân, thể hiện khát vọng vươn lên, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau.”

Song song với đó, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được khởi công và hoàn thành, nổi bật là tuyến cao tốc Phú Thọ-Tuyên Quang đi vào hoạt động, mở ra cánh cửa kết nối với Thủ đô và các tỉnh trong vùng. Hệ thống đường liên xã, trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa… được đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Ba đột phá chiến lược mở lối phát triển nhanh và bền vững

Bước vào nhiệm kỳ mới với quy mô tỉnh mở rộng: Diện tích gần 13.800km², dân số gần 1,9 triệu người, Tuyên Quang đứng trước cả cơ hội lẫn thách thức. Những vấn đề nổi cộm như tỷ lệ hộ nghèo còn cao, hạ tầng chưa đồng bộ, sản xuất nhỏ lẻ, đội ngũ cán bộ cơ sở thiếu và chưa đồng đều về chất lượng vẫn đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị.

Các ngôi nhà trong Làng du lịch cộng đồng Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, rực rỡ cờ đỏ sao vàng chào mừng Đại hội Đảng bộ Tuyên Quang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Trong dự thảo nghị quyết trình Đại hội, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc, với Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 170.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 95 triệu đồng/năm, tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GRDP, thu hút 6 triệu lượt khách du lịch và thu ngân sách đạt 12.000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tuyên Quang đặt mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 75.000 tỷ đồng, năng suất lao động bình quân đạt trên 213 triệu đồng/lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 72%, trong đó 30% lao động có bằng cấp, chứng chỉ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3-4%/năm.

Để đạt được những mục tiêu này, trước hết, tỉnh Tuyên Quang tập trung phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông chiến lược.

Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Tuyên Quang quyết tâm hoàn thành hệ thống đường cao tốc kết nối Phú Thọ-Tuyên Quang Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy với chiều dài 165km. Đây là trục huyết mạch bảo đảm thông suốt với Hà Nội và các tỉnh miền núi phía Bắc, mở ra không gian phát triển mới.

Song song với cao tốc là việc nâng cấp, mở rộng quốc lộ, tỉnh lộ, hạ tầng đô thị và hạ tầng số, tạo nền vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững. Cùng với hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cũng được tỉnh đặc biệt quan tâm.

Tuyên Quang chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ các ngành mũi nhọn như du lịch, công nghiệp, y tế, giáo dục; đồng thời nâng cao chất lượng lao động để đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp, khu kinh tế, tạo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người dân.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được coi là nền tảng then chốt. Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh cho biết tỉnh sẽ gắn hoạt động Chi bộ với chuyển đổi số, cải cách hành chính trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên thật sự gương mẫu, tận tâm, tận lực vì nhân dân.

Ông Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Lũng Cú khẳng định cấp ủy, chính quyền cơ sở luôn nhận thức rõ trách nhiệm trong thực hiện các nghị quyết.

Với xã vùng cao nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng với chủ trương rõ ràng và nguồn lực được phân cấp phù hợp, đời sống đồng bào sẽ ngày càng khởi sắc.

Trong định hướng phát triển kinh tế giai đoạn 2025-2030, Tuyên Quang đặt trọng tâm vào việc thúc đẩy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; phát huy tối đa tiềm năng rừng, thủy điện, khoáng sản, du lịch và kinh tế cửa khẩu; đồng thời mở ra mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Tuyên Quang sẽ chú trọng liên kết vùng, phát triển công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị nông sản, đồng thời đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với bảo tồn văn hóa và di sản lịch sử.

Niềm tin mới trên hành trình vươn tới 2030

Điểm mới nổi bật của Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang xây dựng đồng thời nghị quyết và các chương trình hành động, bao trùm toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng.

Mỗi chương trình đều được xác định rõ mục tiêu, sản phẩm đầu ra, thời gian hoàn thành và nguồn lực thực hiện. Điều này giúp tỉnh chủ động hơn về kế hoạch và thời gian, dành trọn 4 năm tiếp theo để triển khai, kiểm tra, giám sát, bảo đảm nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Không gian đô thị tỉnh lỵ Tuyên Quang từng ngày đổi mới, mở rộng về các hướng phát triển. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh rằng tỉnh không chỉ đề ra mục tiêu phát triển mà còn xác định rõ con đường và cách thức thực hiện; với tinh thần đoàn kết và quyết tâm, Tuyên Quang sẽ vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Những kỳ tích đã làm được trong nhiệm kỳ qua: Từ xóa hàng chục nghìn căn nhà tạm, thông tuyến cao tốc, đến nâng cao chất lượng đời sống nhân dân… chính là nền móng vững chắc để Tuyên Quang tự tin bước vào tương lai.

Trong niềm hân hoan của ngày hội lớn, toàn tỉnh hướng về một mục tiêu chung: Xây dựng Tuyên Quang phát triển nhanh, bền vững, trở thành tỉnh khá, toàn diện, xứng đáng với vị thế Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến anh hùng./.

