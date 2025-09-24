Toàn cảnh bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 giải pháp chủ yếu.

Sau hơn 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đột phá, phát triển,” chiều ngày 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung và chương trình đề ra. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang.

Đại hội đã đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 7 giải pháp chủ yếu. Nghị quyết và các văn kiện vừa được thông qua tại Đại hội là kết tinh trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh đề nghị, để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I tiếp thu ý kiến chỉ đạo chỉnh sửa để ban hành các văn kiện và nghị quyết Đại hội.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội; khẩn trương tổ chức quán triệt, xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao nhất./.

Tuyên Quang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững Phấn đấu đến năm 2030, Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững, có thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 là tỉnh phát triển, thu nhập cao trong vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.