Ứng phó bão số 9: Nhiều phương án bảo đảm an toàn hệ thống điện quốc gia

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (RAGASA), Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Vận hành hệ thống điện và Thị trường điện Quốc gia (NSMO) đã triển khai nhiều phương án ứng phó nhằm bảo đảm vận hành hệ thống điện quốc gia an toàn, liên tục.

Phó Tổng Giám đốc NSMO, ông Vũ Xuân Khu yêu cầu toàn bộ hệ thống NSMO kích hoạt các kịch bản vận hành linh hoạt, chủ động huy động lực lượng, thiết bị và thông tin liên lạc để duy trì vận hành an toàn, liên tục, hạn chế thấp nhất thiệt hại và sẵn sàng phục hồi nhanh sau bão.

Cụ thể, rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản vận hành trong điều kiện sự cố các đường dây liên kết, gián đoạn nguồn điện do mưa gió, sạt lở; Lập lịch huy động nguồn có xét đến dự phòng nội miền, giảm trào lưu truyền tải nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của bão, giảm tải hợp lý tại các khu vực dự báo chịu ảnh hưởng; Chủ động phối hợp trong vận hành các nhà máy điện, huy động các nhà máy thủy điện trong vùng ảnh hưởng của mưa bão hợp lý để vừa đảm bảo an toàn cho công trình và an toàn vùng hạ du.

Đồng thời, tăng cường chế độ trực vận hành 24/24h tại các Trung tâm Điều độ quốc gia, miền, phân công trực lãnh đạo, tăng cường kỹ sư trực kỹ thuật và vận hành; Bảo đảm thông tin liên lạc và hệ thống SCADA thông suốt trong mọi tình huống.

Các phòng điều độ ở các cấp điều độ được phân công trực lãnh đạo 24/24h, đảm bảo đầy đủ nhân lực trực ca, có phương án hỗ trợ kỹ thuật kịp thời nếu xảy ra sự cố.

Hệ thống SCADA, thông tin liên lạc và điện tự dùng được kiểm tra toàn diện trước khi bão vào, đảm bảo trong mọi tình huống NSMO vẫn duy trì việc vận hành hệ thống điện quốc gia không gián đoạn. Việc chia sẻ thông tin, cập nhật phụ tải, đường dây, thiết bị sự cố, dự báo mưa lũ cũng được thực hiện liên tục giữa các cấp điều độ, các công ty truyền tải, phát điện, cac công ty điện lực.

NSMO cũng nhấn mạnh phương án phục hồi sau bão, trong đó ưu tiên rà soát các đường dây trọng yếu, phụ tải quan trọng phục vụ công tác phòng chống thiên tai, xây dựng lộ trình cấp điện trở lại theo mức độ ảnh hưởng và tính chất phụ tải.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão RAGASA có khả năng đạt cấp 14, giật cấp 17, phạm vi ảnh hưởng từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, gây mưa to, gió mạnh, nguy cơ ngập lụt và lũ quét.

Nhiều đường dây truyền tải 500kV, 220kV quan trọng có thể bị tác động, đặc biệt là các tuyến liên kết miền, tuyến cấp điện cho phụ tải trung tâm và giải tỏa công suất nguồn điện khu vực miền Bắc.

Từ nay đến cuối năm 2025, còn có thể xuất hiện 2-3 cơn bão có khả năng ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam, trong đó có thể có một cơn bão mạnh.

Với tinh thần “Hệ thống an toàn”, NSMO tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và duy trì chế độ chuẩn bị cao độ, bảo đảm hệ thống điện quốc gia vận hành ổn định, hạn chế thấp nhất tác động từ thời tiết bất lợi./.

