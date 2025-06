Ngày 7/6, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Viện Chăn nuôi Quốc gia (NIAS) phối hợp cùng Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), Viện Nghiên cứu Chăn nuôi Quốc tế (ILRI) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tổ chức lễ kỷ niệm Ngày An toàn thực phẩm thế giới với thông điệp "An toàn thực phẩm: Khoa học trong hành động."

Sự kiện nhấn mạnh vai trò trung tâm của khoa học trong đảm bảo an toàn thực phẩm - từ trang trại đến bàn ăn, đồng thời kêu gọi tăng cường phối hợp giữa khu vực công, doanh nghiệp, giới nghiên cứu và người tiêu dùng nhằm áp dụng các giải pháp khoa học vào thực tiễn, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng chuỗi cung ứng, phát triển hệ thống thực phẩm bền vững, chống chịu tốt hơn với các thách thức hiện nay.

Hệ thống kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm hiệu quả không chỉ là yếu tố then chốt bảo vệ sức khỏe cộng đồng mà còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Tại Việt Nam, an toàn thực phẩm vẫn là vấn đề đáng quan ngại cho sức khỏe cộng đồng với các nguy cơ như, ô nhiễm vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và phụ gia trái phép có nguy cơ tồn tại trong chuỗi cung ứng thực phẩm.

Những nguy cơ này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng mà có có thể cản trở sức cạnh tranh của nông sản Việt trên thị trường toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, Tiến sỹ Phạm Doãn Lân, Phó Viện trưởng Viện Chăn nuôi Quốc gia nhấn mạnh, an toàn thực phẩm không chỉ là một vấn đề kỹ thuật mà là nền tảng cho một sức khỏe và phát triển bền vững.

Việc ứng dụng khoa học cần thực hiện một cách hệ thống từ đánh giá và quản lý nguy cơ, xây dựng quy chuẩn, đầu tư nghiên cứu đến chuyển giao tri thức cho người sản xuất, chế biến và tiêu dùng.

Chỉ khi khoa học được lồng ghép vào từng mắt xích của chuỗi cung ứng thực phẩm, chúng ta mới có thể đảm bảo thực phẩm an toàn cho mọi người.

Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 200 sinh viên Đại học Luật Hà Nội và Học viện Phụ nữ Việt Nam, tham gia các diễn đàn, tranh biện và thảo luận mở, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của thanh niên trong các vấn đề sức khỏe cộng đồng và tuân thủ quy định dựa trên bằng chứng khoa học.

Tiến sỹ Pawin Padungtod, Điều phối viên Kỹ thuật Cấp cao tại FAO Việt Nam cho biết, khoa học cung cấp những bằng chứng và công cụ để chúng ta ngăn ngừa các bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm không an toàn.

Theo Tiến sỹ Pawin Padungtod, thách thức bây giờ là biến tri thức đó thành hành động phối hợp, nhất quán ở mọi cấp độ của hệ thống thực phẩm. Điều này gồm tăng cường các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, cải thiện thực hành vệ sinh từ trang trại đến bàn ăn, đầu tư đào tạo cho người chế biến thực phẩm và đảm bảo hệ thống giám sát chặt chẽ.

“Chỉ thông qua những nỗ lực xuyên suốt và dựa trên khoa học, chúng ta mới có thể thực sự ngăn ngừa các bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm không an toàn,” Tiến sỹ Pawin Padungtod nhấn mạnh.

Tiến sỹ Angela Pratt, Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của các công cụ thiết thực và giáo dục cộng đồng. Theo đó, thực phẩm an toàn và dinh dưỡng là điều cần thiết cho sức khỏe tốt.

Nhưng khoa học cho chúng ta thấy rằng thực phẩm có thể bị ô nhiễm, gây nguy cơ cho sức khỏe, sinh kế, giáo dục và kinh tế. An toàn thực phẩm có thể đạt được thông qua các biện pháp thiết thực như 5 chìa khóa để thực phẩm an toàn hơn: Giữ sạch sẽ, tách sống và nấu chín, nấu kỹ, giữ thực phẩm ở nhiệt độ an toàn, sử dụng nước và nguyên liệu an toàn.

Ngày An toàn thực phẩm thế giới năm 2025 tại Việt Nam gửi đi thông điệp rõ ràng và thống nhất: An toàn thực phẩm là trách nhiệm chung và khoa học phải được ứng dụng tích cực để xây dựng hệ thống thực phẩm minh bạch, có khả năng chống chịu và tin cậy./.

Bí kíp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Ngày An toàn thực phẩm thế giới được thông qua nhằm hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của an toàn thực phẩm và kêu gọi hành động để đảm bảo thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khỏe.