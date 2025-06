Quán Lòng Chát và Tiệm lòng Xe điếu vi phạm an toàn thực phẩm

Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra đột xuất 27 quán ăn, cơ sở kinh doanh lòng lợn và phụ phẩm thịt, xử phạt 2 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định an toàn thực phẩm.

Ngày 3/6, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong 27 cơ sở bị kiểm tra, ghi nhận 2 trường hợp vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm là hộ kinh doanh Lòng Chát quán (địa chỉ 268 Hồng Lạc, phường 11, quận Tân Bình) và hộ kinh doanh Tiệm lòng Xe điếu (địa chỉ 150/7/1 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1).

Đối với Lòng Chát quán, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị chức năng ghi nhận quán không kinh doanh lòng xe điếu mà chỉ bán lòng lợn.

Đoàn kiểm tra đã lấy mẫu lòng để xét nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm như chì, hàn the, formol, không phát hiện các chất độc hại trong mẫu thực phẩm. Tuy nhiên, cơ sở bị xử phạt 6,7 triệu đồng vì chưa đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Còn Tiệm lòng Xe điếu (địa chỉ 150/7/1 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1) bị xử phạt 8 triệu đồng vì vi phạm an toàn thực phẩm như bố trí bếp không đảm bảo ngăn ngừa nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín; cống rãnh khu vực nhà bếp bị ứ đọng; có côn trùng gây hại trong khu vực chế biến.

Sở An toàn Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra các cơ sở chế biến, kinh doanh thịt và các sản phẩm phụ phẩm từ thịt, dịch vụ ăn uống, lấy mẫu kiểm nghiệm các cơ sở kinh doanh lòng xe điếu, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.

Phát hiện xe khách chở 112.000 gói măng tẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 3/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa phát hiện và thu giữ 186 thùng hàng, mỗi thùng chứa 600 gói măng tẩm gia vị không rõ nguồn gốc, xuất xứ được vận chuyển trên xe khách.

Trước đó, vào 12 giờ 35 phút ngày 31/5, tại Km569 tuyến tránh thị xã Kỳ Anh (thuộc địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh), Tổ tuần tra kiểm soát Đội Cảnh sát giao thông đường bộ Quốc lộ 1 tiến hành dừng và kiểm tra xe ôtô khách 47B-027.61, do tài xế Nguyễn Xuân Thanh (sinh năm 1971, trú tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 186 thùng hàng măng tẩm gia vị. Toàn bộ số hàng hóa trên đều có bao bì in hoa văn và chữ nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm, đồng thời bàn giao toàn bộ hàng hóa và phương tiện cho Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật./.

Tăng cường kiểm tra, xử phạt kinh doanh thực phẩm, nội tạng không rõ nguồn gốc Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm như tạm giữ 50 tấn nội tạng động vật đông lạnh không rõ nguồn gốc tại thành phố Thủ Đức, trị giá gần 4,5 tỷ đồng.