Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao đề nghị giảm án đối với bị cáo Lưu Bình Nhưỡng

Ngày 15/5, tại Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự "cưỡng đoạt tài sản" và "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" đối với các bị cáo Lưu Bình Nhưỡng (sinh năm 1963, cựu Phó trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Lê Thanh Vân (sinh năm 1964, cựu Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội); Nguyễn Văn Vương (sinh năm 1976, cựu chuyên viên Văn phòng Chủ tịch nước).

Phiên tòa được mở theo kháng cáo của 3 bị cáo trên. Bị cáo Lưu Bình Nhưỡng xin giảm nhẹ hình phạt, hai bị cáo còn lại kêu oan. Thẩm phán Phạm Văn Nam làm chủ tọa phiên tòa.

Tại phiên xét xử buổi sáng, bị cáo Lưu Bình Nhưỡng cung cấp tới Hội đồng xét xử một số văn bản, tài liệu thể hiện việc khắc phục hậu quả, văn bản xác nhận trong thời gian công tác, bị cáo đã có nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho công tác an sinh xã hội…

Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, xem xét các tài liệu liên quan, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đề nghị giảm mức án phạt cho bị cáo Lưu Bình Nhưỡng từ 3 đến 6 tháng tù đối với tội "cưỡng đoạt tài sản," giảm từ 9 tháng đến 1 năm tù đối với tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi." Tổng mức án được đề nghị giảm đối với bị cáo Nhưỡng từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù so với mức án bản án sơ thẩm đã tuyên.

Đối với kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Vân và Nguyễn Văn Vương, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bản án sơ thẩm đã tuyên có căn cứ, đúng tội danh, đúng pháp luật, không oan. Tại phiên phúc thẩm, các bị cáo không cung cấp được tài liệu, chứng cứ mới. Do đó, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao bác kháng cáo của 2 bị cáo trên, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm giữ nguyên tội danh và bản án sơ thẩm đã tuyên.

Buổi chiều, phiên tòa tiếp tục tranh tụng với phần lập luận của các luật sư bào chữa cho 3 bị cáo. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai 16/5.

Theo hồ sơ vụ án, hành vi của các bị cáo diễn ra trong năm 2020-2023 tại các tỉnh, thành phố gồm Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Hà Nội, thể hiện trong việc cưỡng đoạt tài sản của chi nhánh Công ty Sao Đỏ, lợi dụng chức vụ quyền hạn can thiệp việc giải quyết vụ án dân sự xảy ra tại Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, can thiệp việc phê duyệt, cấp phép Dự án Quế Võ III của tỉnh Bắc Ninh; Dự án 36 ha và can thiệp cấp phép khai thác dự án đồi Bắc Sơn (tỉnh Quảng Ninh) để trục lợi.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 13/1, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lưu Bình Nhưỡng 3 năm tù về tội "cưỡng đoạt tài sản," 10 năm tù về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi"; tổng hợp hình phạt 13 năm tù giam. Bị cáo Lê Thanh Vân 7 năm tù, bị cáo Nguyễn Văn Vương 14 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi."

Ngoài ra, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Minh Cường (sinh năm 1986, thường gọi là Cường "quắt," trú xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) 7 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”; bị cáo Vũ Đăng Phương (sinh năm 1982, trú xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản." Tuy nhiên, 2 bị cáo này không có đơn kháng cáo./.

