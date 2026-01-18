Việt Nam - Đối tác đáng tin cậy và ở tâm điểm các chuyển dịch toàn cầu

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) được dư luận quốc tế quan tâm như một dấu mốc quan trọng, có ý nghĩa định hướng những chiến lược phát triển lớn của đất nước trong giai đoạn mới, trong bối cảnh khu vực và thế giới đang trải qua những biến động sâu sắc.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Paris, cựu Đại sứ Pháp tại Việt Nam Serge Degallaix cho rằng, xét từ vị trí địa lý, đường lối phát triển mà Việt Nam kiên trì theo đuổi trong 40 năm qua, cùng những thành công đã được quốc tế thừa nhận rộng rãi, Việt Nam đang ở vị trí đáng chú ý trong những biến chuyển lớn của thế giới hiện nay.

Chính sách hiện đại hóa, mở cửa và cải cách của Việt Nam, theo ông, đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Điều này được thể hiện cụ thể qua mức tăng trưởng kinh tế năm 2025 vượt 8% và những triển vọng tích cực cho giai đoạn tiếp theo.



Theo đánh giá của cựu Đại sứ Pháp, Đại hội XIV sẽ là dịp quan trọng để Việt Nam tái khẳng định quyết tâm tiếp tục con đường phát triển đã lựa chọn, nhằm tối đa hóa các lợi ích lợi thế sẵn có.

Mục tiêu của tiến trình này, theo ông, không chỉ là nâng cao mức sống của từng người dân, mà còn tạo ra nhiều của cải quốc gia hơn, phát triển các việc làm có chất lượng cao và từng bước nâng tầm vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.



Ông Serge Degallaix cho rằng trong bối cảnh hiện nay, Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội quan trọng, từ việc nâng cấp trình độ công nghệ, gia tăng giá trị trong các chuỗi giá trị toàn cầu, đa dạng hóa và làm sâu sắc thêm các quan hệ đối tác hiện có, cho tới việc thúc đẩy những chuyển đổi cần thiết nhằm huy động mạnh mẽ hơn nguồn vốn tư nhân và vốn đầu tư nước ngoài.



Đánh giá cao những nỗ lực cải cách của Việt Nam, cựu Đại sứ Pháp nhấn mạnh việc tổ chức quốc tế FTSE Russell thăng hạng Việt Nam lên nhóm thị trường “mới nổi” từ nhóm “cận biên”, với hiệu lực từ ngày 1/9/2026, là sự ghi nhận được chờ đợi từ lâu đối với những bước tiến của Việt Nam.

Theo ông, sự thay đổi này sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tài trợ các khoản đầu tư sản xuất và đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của nền kinh tế.



Không chỉ mang ý nghĩa trong nước, Đại hội XIV, theo ông Serge Degallaix, còn là dịp để Việt Nam tái khẳng định tầm nhìn mang tính huy động và cải cách, cũng như quyết tâm gìn giữ và phát huy những thành quả của hợp tác quốc tế theo tinh thần chủ động, thực tế và cởi mở.

Trong bối cảnh thế giới nhiều bất định nhưng cũng nhiều cơ hội, những định hướng được Đại hội đề ra sẽ tiếp tục định vị Việt Nam như một đối tác tích cực và có trách nhiệm.



Từ góc nhìn của một nhà ngoại giao từng có nhiều năm công tác tại Việt Nam, cựu Đại sứ Serge Degallaix nhấn mạnh rằng Việt Nam hiện được cộng đồng quốc tế nhìn nhận là một đối tác đáng tin cậy và có thể dự báo.

Đây là một lợi thế đặc biệt quan trọng trong giai đoạn thế giới đang trải qua nhiều bất định. Ông cho rằng Việt Nam thể hiện rõ vai trò của một chủ thể quốc tế có trách nhiệm, thể hiện qua các nỗ lực trong việc ứng phó với những thách thức toàn cầu, cũng như trong việc theo đuổi một chính sách đối ngoại cân bằng, thận trọng và có trách nhiệm.



Đề cập đến quan hệ Việt Nam-Pháp, ông Serge Degallaix khẳng định hai nước được gắn kết bởi những mối liên hệ lâu dài. Dù đã trải qua không ít thử thách, những khó khăn đó không làm suy giảm chất lượng quan hệ song phương.

Theo ông, việc cùng hướng về tương lai chính là cách tốt nhất để hai nước chung tay giải quyết những vấn đề lớn của thời đại, vì lợi ích của mỗi quốc gia và vì lợi ích chung.

Ông đánh giá quan hệ Việt - Pháp hiện nay là mối quan hệ toàn diện, bao trùm nhiều lĩnh vực, điều hiếm có và cần được gìn giữ, phát huy như một nguồn vốn quý giá.



Trong tổng thể đó, cộng đồng người Việt Nam và người Pháp gốc Việt tại Pháp, theo ông Serge Degallaix, là một thành tố quan trọng, vừa mang giá trị tinh thần vừa có ý nghĩa thực tiễn đối với quan hệ hai nước.

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với tình cảm sâu sắc mà cộng đồng này dành cho Việt Nam, cũng như khả năng chuyển hóa sự gắn bó đó thành những hành động cụ thể, thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của quan hệ song phương.



Bên cạnh đó, cựu Đại sứ Pháp cho rằng các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, giáo dục đại học trình độ cao và cuộc cách mạng số mới là những không gian hợp tác ưu tiên, nơi hai nước có thể làm nhiều hơn và theo những cách tiếp cận mới.

Trong lĩnh vực thể thao, ông dẫn chứng việc thành lập Hiệp hội Pháp – Việt AFS, với mục tiêu chuẩn bị cho các vận động viên trong một số môn thể thao có tiềm năng giành huy chương tại Thế vận hội Los Angeles năm 2028 và các kỳ đại hội trước đó.

Theo ông, sự tham gia tích cực của các huấn luyện viên, vận động viên trình độ cao, các nhà quản lý thể thao, cùng sự đồng hành của các chính quyền địa phương Pháp, đã mang lại những kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.



Đánh giá về khả năng tạo thêm động lực mới cho quan hệ Việt - Pháp cũng như hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), ông Serge Degallaix cho rằng hai bên hiện đã sở hữu một hệ thống phong phú các công cụ và cơ chế, cả công và tư, cùng nhiều khuôn khổ hợp tác đa dạng. Vấn đề then chốt là khai thác đầy đủ và hiệu quả các cơ chế này, theo hướng cụ thể, thực chất và hướng tới kết quả rõ ràng hơn.

Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gia tăng các cơ hội tiếp xúc và làm việc chung giữa doanh nghiệp, giới học giả, nhà nghiên cứu, sinh viên của hai bên, đồng thời mở rộng hợp tác với các đối tác từ nước thứ ba khi điều kiện cho phép.



Trong bối cảnh một bản đồ kinh tế mới của thế giới đang dần hình thành, ông Serge Degallaix bày tỏ tin tưởng rằng Việt Nam cùng các đối tác có đủ khả năng can dự một cách chủ động để bảo vệ và thúc đẩy các lợi ích chung, cũng như những giá trị mà các bên cùng chia sẻ.

Kết thúc cuộc trao đổi, ông gửi lời chúc Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp, đồng thời bày tỏ tình cảm gắn bó sâu sắc đối với Việt Nam, nơi ông đã có hơn 5 năm công tác và vẫn trở lại hằng năm với sự trân trọng và thân tình./.

