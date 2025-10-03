Vietnamobile lần đầu bổ nhiệm người Việt làm Tổng Giám đốc

Thông tin từ mạng di động Vietnamobile ngày 3/10 cho biết, đơn vị này đã chính thức bổ nhiệm Tiến sỹ Nguyễn Hiền Phương giữ chức vụ Tổng Giám đốc.

Như vậy, bà Phương là người Việt đầu tiên giữ trọng trách cao nhất của doanh nghiệp viễn thông này.

Theo đại diện Vietnamobile, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030,” các doanh nghiệp viễn thông được kỳ vọng sẽ không chỉ đóng vai trò cung cấp dịch vụ kết nối truyền thống, mà còn là “lực lượng hạ tầng số chủ lực,” góp phần kiến tạo nền tảng số, phát triển trung tâm dữ liệu, dịch vụ IoT và xây dựng hệ sinh thái số phục vụ nền kinh tế số và xã hội số.

Do đó, đơn vị này kỳ vọng bà Nguyễn Hiền Phương sẽ dẫn dắt Vietnamobile trở thành mắt xích chiến lược trong hành trình chuyển đổi số quốc gia.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nguyễn Hiền Phương đã có nhiều năm gắn bó với hệ sinh thái Hanoi Telecom, đảm nhiệm các vị trí quản lý cấp cao và đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng chiến lược, nâng cao năng lực vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số. Việc bổ nhiệm này thể hiện cam kết của Vietnamobile trong việc phát triển đội ngũ lãnh đạo thấu hiểu thị trường trong nước và am hiểu thói quen người tiêu dùng Việt.

“Vietnamobile là nhà mạng tư nhân có lợi thế nội lực mạnh mẽ và sự hỗ trợ từ hệ sinh thái doanh nghiệp thuần Việt. Chúng tôi sẽ tận dụng lợi thế đó để không chỉ cung cấp dịch vụ viễn thông, mà còn tham gia sâu vào hệ sinh thái số, mang lại các giá trị thiết thực cho khách hàng và xã hội,” bà Nguyễn Hiền Phương chia sẻ.

Cũng theo bà Phương, Vietnamobile đặt mục tiêu bước vào giai đoạn phát triển mới với chiến lược tập trung vào 3 trụ cột cốt lõi, gồm: Duy trì vị thế, mang đến lựa chọn linh hoạt, sáng tạo và thân thiện cho người dùng; nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hệ sinh thái, đầu tư vào công nghệ, cải thiện trải nghiệm khách hàng thông qua các sáng kiến chuyển đổi số; định vị thương hiệu theo hướng gần gũi, trẻ trung, năng động./.

