Vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ: Thêm 6 đối tượng bị khởi tố

Trong số các đối tượng bị khởi tố liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội có các cựu cán bộ thanh tra xây dựng và cựu Công an phường Khương Đình.

Chung cư mini - nơi xảy ra vụ cháy. (Ảnh:Tuấn Anh/TTXVN)

Tối 31/1, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết liên quan vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đìn, quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, 37 người bị thương, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Hà Nội đã khởi tố thêm 6 đối tượng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số các đối tượng bị khởi tố có các cựu cán bộ thanh tra xây dựng và cựu Công an phường Khương Đình.

Danh sách các đối tượng bị khởi tố chưa được công bố.

Công an thành phố Hà Nội đang khẩn trong điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng, để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Công an thành phố Hà Nội cũng sẽ thông tin đến các cơ quan báo chí khi đã hoàn tất quá trình điều tra.

Trước đó, liên quan đến vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, ngày 13/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979, hiện trú tại Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), là chủ chung cư xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật Hình sự./.

Vụ cháy chung cư mini: Trao gần 124 tỷ đồng hỗ trợ các nạn nhân Kinh phí hỗ trợ người sống trong chung cư mini bị cháy ở Thanh Xuân là 89,6 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chi phí sinh hoạt bảo đảm ổn định cuộc sống cho 88 người còn sống với số tiền 700 triệu đồng/người.