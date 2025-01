Vụ Tập đoàn Thuận An: TP Hồ Chí Minh kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên sai phạm

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay Liên quan đến vụ án Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đến nay cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 23 bị can, tăng 6 bị can so với kỳ họp vào tháng trước.