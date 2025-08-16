Xây dựng Hà Tiên thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, thương mại biên giới

Ngày 16/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hà Tiên (An Giang) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã khai mạc.

Đây là một trong ba Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chọn tổ chức Đại hội “mẫu” để các Đảng bộ cấp xã tham khảo kinh nghiệm tổ chức đại hội.

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng, xây dựng Hà Tiên trở thành trung tâm kinh tế biển, du lịch, thương mại biên giới quan trọng của vùng Tây Nam Bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập kinh tế quốc tế.

Phường Hà Tiên ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ, chuyển đổi số nhằm xây dựng kinh tế số, xã hội số và chính quyền số; đẩy mạnh đầu tư và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng bộ trên các lĩnh vực, trong đó, lấy trọng tâm là xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và phát triển kinh tế-xã hội.

Hà Tiên tập trung thực hiện hoàn chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết 1/500, bao phủ toàn địa bàn phường trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố Hà Tiên theo Quyết định số 189/QĐ-TTg, ngày 22/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đồ án Quy hoạch chung thành phố và Khu kinh tế cửa khẩu Hà Tiên đến năm 2040.

Bên cạnh đó, xây dựng văn hóa, con người Hà Tiên phát triển toàn diện, hướng tới chân-thiện-mỹ, mỗi người dân là một "đại sứ văn hóa."

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Hà Tiên thống nhất 15 chỉ tiêu phát triển: tỷ lệ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt từ 90% trở lên; kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân hằng năm 11,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt hơn 7.997 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 khoảng 89 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều dưới 1%...

Phường Hà Tiên cùng các phường Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc là tứ giác động lực phát triển của tỉnh về logistics, du lịch văn hóa; phát triển kinh tế biển, thương mại biên giới, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia; giữ vững quốc phòng, an ninh; đối ngoại chủ động, rộng mở...

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành đề nghị Đảng bộ phường Hà Tiên nhiệm kỳ 2025-2030, tiếp tục coi xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thật sự “tinh-gọn-mạnh-hiệu năng-hiệu lực-hiệu quả," vì nhân dân phục vụ.

Đặc biệt phải đổi mới tư duy một cách mạnh mẽ, quyết liệt hành động để hiện thực hóa quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, có tính đột phá chiến lược. Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lâm Minh Thành gợi mở, Đảng bộ phường tập trung rà soát, sớm điều chỉnh quy hoạch chung thành phố, nay là phường Hà Tiên để thu hút đầu tư, kiến tạo không gian phát triển mới.

Phường khai thác tối đa lợi thế của một đô thị cửa khẩu quốc tế, tập trung mọi nguồn lực phát triển hạ tầng thương mại biên giới, dịch vụ, xây dựng các khu thương mại phi thuế quan; gắn kết trong tổng thể phát triển vùng tứ giác “Rạch Giá-Long Xuyên-Châu Đốc-Hà Tiên” là động lực phát triển công nghiệp, logistics và du lịch văn hóa, sinh thái, trung tâm nghiên cứu giống và sản xuất nông nghiệp, thủy sản, dược liệu ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế biên mậu, đầu mối giao thương, hợp tác với Vương quốc Campuchia…

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Hà Tiên năng động và sáng tạo trong phát triển không gian đô thị, với tam giác “Phú Quốc-Rạch Giá-Hà Tiên” đóng vai trò dẫn dắt phát triển kinh tế biển.

Đảng bộ phường Hà Tiên cần đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát triển các giá trị di sản văn hóa, truyền thống vùng đất, con người Hà Tiên. Đây là bản sắc, linh hồn của Hà Tiên, phát triển các di sản như “Hà Tiên thập cảnh," "Đầm Đông Hồ”… thành nguồn lực phát triển “kinh tế di sản."

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hà Tiên nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 31 đồng chí, Ban Thường vụ 11 đồng chí.

Ông Nguyễn Lưu Trung được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên nhiệm kỳ 2025-2030./.

