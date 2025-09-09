Xem trực tiếp trận U23 Việt Nam-U23 Yemen trên kênh nào, ở đâu?

Thể thao

U23 Việt Nam buộc phải giành kết quả từ hòa trở lên trước U23 Yemen trong trận cầu "sinh tử" trên sân Việt Trì mới có vé trực tiếp đến Saudi Arabia tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

U23 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)
U23 Việt Nam sẽ có màn đối đầu quan trọng với U23 Yemen ở lượt cuối bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.

Trận cầu mang tính "sinh tử" giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) vào lúc 19 giờ hôm nay (9/9).

Trước lượt cuối, U23 Việt Nam cùng có 6 điểm như U23 Yemen, xếp trên nhờ có hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (+3 so với +2).

Điều này giúp thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik nắm quyết tự quyết cho tấm vé đi tiếp, đồng thời có lợi thế rất lớn với sự cổ vũ của khán giả nhà.

Như vậy, "các chiến binh Sao vàng" chỉ cần giành được kết quả hòa trước U23 Yemen là sẽ thẳng tiến đến Saudi Arabia tham dự vòng chung kết vào năm sau.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam cần thận trọng bởi nếu thua thì chúng ta nhiều khả năng sẽ phải ngậm ngùi dừng bước ngay từ vòng loại.

Hiện tại, với hiệu số +3 hiện tại, U23 Việt Nam rất khó để cạnh tranh trong nhóm đội nhì bảng nếu như thất bại ở trận cầu "sinh tử"./.

