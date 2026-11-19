Ngày 19/11, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội đã mở phiên tòa dân sự sơ thẩm xem xét đơn khởi kiện của chị Lê Thị L. (sinh năm 1995, trú tại phường Long Biên, Hà Nội).

Chị L. khởi kiện bị đơn là Bệnh viện phụ sản Hà Nội do cho rằng bệnh viện có sai sót khiến 2 con của chị bị tử vong trong khi chăm sóc sau sinh tại bệnh viện này.

Trước đó, ngày 25/9, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Nội cũng đã mở phiên tòa xét xử vụ kiện này. Tuy nhiên, sau đó Hội đồng xét xử đã quyết định tạm ngừng phiên tòa để thu thập, bổ sung tài liệu chứng cứ gồm: Kết quả cấy sữa bột và các dụng cụ chứa sữa, dụng cụ, trang thiết bị y tế và môi trường bệnh viện tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội (Cơ sở 1) liên quan đến vi khuẩn Cronobacter Sakazakii; Bản gốc catalog và bản dịch có chứng thực của lồng ấp đã sử dụng để chăm sóc 2 cháu bé sơ sinh.

Ngoài ra, phía nguyên đơn đề nghị Hội đồng xét xử đưa các cá nhân là các bác sỹ đã trực tiếp khám, tham gia hội chẩn, điều trị cho hai cháu bé, chỉ định mổ lấy thai đối với trường hợp chị L. và đề nghị đưa mẹ chồng chị L. vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Theo đơn khởi kiện của chị L., ngày 20/11/2024, chị L. nhập viện sinh mổ theo chỉ định của bác sỹ là Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Ca mổ thành công, ba bé gái được chăm sóc tại Khoa sơ sinh của bệnh viện này.

Hai ngày sau vào thăm, chị thấy mỗi con nằm ở một lồng ấp và được bác sỹ thông báo đang tiến triển tốt.

Ngày 29/11/2024, chị L. quay lại thăm các bé thì chị thấy 2 trong số 3 con nằm ghép chung một lồng ấp.

Hai ngày sau, bác sỹ nói 2 bé bị nhiễm khuẩn và được chuyển đến phòng nhiễm trùng.

Ngày 4 và 17/12/2024, 2 em bé lần lượt tử vong. Phía bệnh viện cung cấp cho chị L. về nguyên nhân tử vong là do "sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết não độ 4, sinh non ở tuần 30.”

Chị L. cho rằng con thuộc diện sinh non phải được chăm sóc đặc biệt mỗi cháu một lồng nhưng bệnh viện để hai bé nằm chung. Trong khi đó gia đình vẫn đóng tiền tạm ứng cho con nằm mỗi cháu một lồng.

Chị L. cho rằng: Việc nhiễm trùng là có thể xảy ra nhưng nếu 2 cháu nằm trong 2 lồng thì có thể chỉ mất một. Do vậy, chị L. xác định bệnh viện phải chịu trách nhiệm về vụ việc này.

Trong đơn, chị L. cho rằng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã "xâm phạm đến sức khỏe, tính mạng của hai con" và khởi kiện, yêu cầu Bệnh viện phụ sản Hà Nội bồi thường hơn 520 triệu đồng. Trong đó, 15 triệu đồng chi phí khám chữa bệnh, 34 triệu đồng mai táng phí, 3,6 triệu đồng thiệt hại sức khỏe và tổn thất tinh thần 468 triệu đồng.

Tại phiên tòa, phía bị đơn là Bệnh viện phụ sản Hà Nội cho rằng quá trình chẩn đoán, điều trị cho sản phụ L. được thực hiện đúng quy trình. Trước khi chị L. sinh, bác sỹ đã giải thích rõ về các nguy cơ xấu có thể xảy ra.

Quá trình điều trị sau khi sinh cũng được thực hiện theo đúng phác đồ, quy trình nhưng thể trạng của bé quá yếu. 10 ngày sau cả hai bé đều phải theo dõi sát về hô hấp, nuôi dưỡng tĩnh mạch rồi cho tập ăn.

Bị đơn cũng cho rằng việc chăm sóc đều theo đúng hướng dẫn và khi tình trạng sức khỏe các bé diễn biến xấu đã thông báo liên tục cho vợ chồng chị L. Các bé tử vong "do nhiều nguyên nhân phối hợp" như: sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, xuất huyết não độ 4, sinh non ở tuần 30...

Ngày 30/1/2026, Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế đã tổ chức họp để xem xét, xác định có hay không có sai sót chuyên môn, kỹ thuật trong quá trình khám, chữa bệnh cho các trẻ sơ sinh con của chị L.

Hội đồng chuyên môn kết luận không phát hiện dấu hiệu vi phạm trách nhiệm của nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị; các bác sỹ, điều dưỡng đã thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận, thăm khám, theo dõi, điều trị và xử trí đối với người bệnh.

Đồng thời, Hội đồng chuyên môn xác định nguyên nhân tử vong của 2 cháu bé là suy chức năng đa cơ quan, sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết sơ sinh muộn, xuất huyết não độ 4 trên nền trẻ sơ sinh rất non tháng, chậm phát triển trong tử cung, sinh ba bằng phương pháp IVF.

Quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị đối với cả hai trẻ được xác định là kịp thời, phù hợp với hướng dẫn của Bộ Y tế; người hành nghề không có sai sót về chuyên môn, kỹ thuật.

Căn cứ vào kết luận nói trên của Hội đồng chuyên môn Bộ Y tế, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Nội phát biểu quan điểm, trong đó đề nghị Hội đồng xét bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị L. tại phiên tòa.

Dự kiến, chiều ngày 23/11, Hội đồng xét xử sẽ tuyên án./.

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