Yên Bái-Huế-Ninh Bình: Bứt phá về du lịch trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30/4-4/5, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, ẩm thực đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, mang lại kết quả ấn tượng, ghi dấu ấn đối với ngành du lịch nội địa.

Huế: Doanh thu du lịch trong dịp nghỉ lễ đạt 730 tỷ đồng

Theo Sở Du lịch thành phố Huế, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 30/4-4/5, thành phố đón khoảng 351.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế ước đạt 71.500 lượt; doanh thu từ du lịch ước đạt 730 tỷ đồng. Đáng chú ý số lượng khách lưu trú ước đạt 106.000 lượt, trong đó khách quốc tế ước đạt 27.125 lượt.

Công suất bình quân phòng các khách sạn đạt khoảng 97%.Dịp nghỉ lễ này, thành phố Huế đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực phục vụ cộng đồng địa phương và du khách như: Triển lãm “Không gian du lịch, di sản văn hóa, danh thắng và sản phẩm thủ công truyền thống Việt Nam”, Ngày hội Huế - Kinh đô ẩm thực, Chương trình Chợ quê ngày hội tại Cầu ngói Thanh Toàn.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng đã mở cửa phục vụ tham quan miễn phí tại ba khu vực đặc biệt trong Đại Nội Huế gồm: Vườn Thiệu Phương, Vườn Cơ Hạ và Phủ Nội cho du khách trong nước và quốc tế.

Thành phố Huế hiện có 887 cơ sở lưu trú với khoảng 14.000 phòng, phân bố đa dạng ở các loại hình lưu trú từ khách sạn, nhà nghỉ, homestay, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, khu nghỉ dưỡng, trải dài từ trung tâm thành phố, đến các bãi biển, khu vực đầm phá và miền núi.

Năm Du lịch quốc gia - Huế 2025 với chủ đề “Huế - Kinh đô xưa, vận hội mới” gắn với Festival Huế 2025 có khoảng 75 sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế diễn ra tại thành phố Huế, tập trung vào Lễ hội mùa Xuân "Xuân Cố đô", Lễ hội mùa Hạ "Kinh thành tỏa sáng", Lễ hội mùa Thu "Huế vào Thu" và Lễ hội mùa Đông "Mùa đông xứ Huế" theo định hướng Festival 4 mùa của địa phương.

Năm Du lịch quốc gia 2025, thành phố Huế dự kiến đón khoảng 5,5 triệu lượt khách tham quan và lưu trú, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%. Doanh thu ước đạt 11.000 -12.000 tỷ đồng.

Ninh Bình: Khẳng định thương hiệu điểm đến hấp dẫn

Theo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình, trong 5 ngày nghỉ lễ dịp 30/4 và 1/5, ngành Du lịch tỉnh ước đón trên 700.000 lượt khách. Đây là con số ấn tượng nhất từ trước tới nay.

Lượng du khách đến Ninh Bình tăng 48,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024, trong đó có trên 124.000 lượt khách quốc tế, tăng 112,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024. Doanh thu du lịch ước đạt trên 1.000 tỷ đồng, tăng 43,9% so với dịp nghỉ lễ năm 2024.

Đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, công suất sử dụng phòng bình quân toàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ đạt từ 85-90%, một số cơ sở lưu trú có công suất sử dụng phòng cao như: khách sạn Ninh Bình Legend 100%, khách sạn Hoàng Sơn 90%, Vedana Resort 100%, Emeralda Resort 90%, khách sạn MT Collection 100%, Minawa Kênh Gà 90%.

Các khách sạn, homestay trong khu vực Tam Cốc - Bích Động công suất bình quân đạt trên 90%. Số ngày khách lưu trú ước đạt trung bình 2 ngày/khách. Lượng khách tập trung nhiều vào các đêm từ 01-03/5, là các các tối có chương trình biểu diễn ca nhạc tại một số khu, điểm du lịch.

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch đánh giá, các đơn vị kinh doanh du lịch chấp hành nghiêm quy định về kinh doanh du lịch. Việc niêm yết, bán theo giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ được thực hiện nghiêm túc. Ninh Bình tiếp tục khẳng định thương hiệu điểm đến an toàn, hấp dẫn và giàu bản sắc văn hóa.

Với lượng khách tăng trưởng ấn tượng, chuỗi sự kiện đặc sắc và công tác tổ chức chuyên nghiệp, Ninh Bình đã tận dụng tốt dịp cao điểm để quảng bá hình ảnh, nâng cao trải nghiệm du lịch và thúc đẩy doanh thu.

Trong dịp này, tỉnh Ninh Bình diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa và nghệ thuật nổi bật, tạo điểm nhấn, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách như Chương trình “Di sản dành cho cuộc sống”; Khai mạc Không gian làng nghề truyền thống Ninh Bình tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động; Festival Nón lá - Việt Nam 2025.

Yên Bái: Hơn 30 hoạt động thu hút khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái Nguyễn Hoàng Long cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, tỉnh tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách. Trong 5 ngày nghỉ lễ, Yên Bái ước đón 212.335 lượt khách du lịch, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024, doanh thu du lịch ước đạt hơn 181 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng lượt khách đến với Yên Bái 212.335 lượt, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, có 68.437 lượt khách lưu trú, riêng khách quốc tế đạt 36.104 lượt (tăng 41% so với cùng kỳ năm 2024); doanh thu du lịch ước đạt 181,3 tỷ đồng (tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Ngành Du lịch Yên Bái đảm bảo công suất phục vụ, không xảy ra tình trạng quá tải về dịch vụ ăn uống, lưu trú và tham quan du lịch. Công suất sử dụng buồng phòng tại các cơ sở lưu trú trung bình đạt 65%; riêng các cơ sở lưu trú tại các địa phương như thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Yên Bình, Văn Chấn đạt từ 90%-95% công suất phòng.

Để có được kết quả trên, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các địa phương triển khai hơn 30 hoạt động sự kiện phù hợp với lịch trình di chuyển của khách du lịch. Nổi bật như: Hội thi “Lung linh vòng xòe”; Lễ hội Trà Shan tuyết Suối Giàng năm 2025; Hội thi "Bàn tay vàng hái trà"; các hoạt động du lịch mạo hiểm; không gian chợ phiên vùng cao... Tại các nhà hàng, cơ sở lưu trú khách đảm bảo các điều kiện đón khách, niêm yết giá, bán công khai, đúng giá và nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra hiện tượng mất an ninh, an toàn đối với khách du lịch, không có tình trạng gian lận, ép giá, chèo kéo, đeo bám khách.

Năm 2025, ngành Du lịch Yên Bái phấn đấu đón và phục vụ 2 triệu lượt khách trong nước, 300 nghìn lượt khách quốc tế, với doanh thu ước đạt 1.700 tỷ đồng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư, phát triển các sản phẩm du lịch thế mạnh của tỉnh như du lịch sinh thái, chăm sóc sức khỏe; nghỉ dưỡng hài hòa với thiên nhiên; du lịch trải nghiệm và khám phá; du lịch tìm hiểu văn hóa các dân tộc, lễ hội truyền thống; tham quan các di tích lịch sử-văn hóa; du lịch thể thao, vui chơi, giải trí.

Tỉnh kêu gọi, thu hút các nguồn vốn đầu tư để xây dựng hạ tầng phục vụ phát triển du lịch; tích hợp quy hoạch lĩnh vực du lịch trong quy hoạch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; liên kết hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh; triển khai các hoạt động hợp tác phát triển du lịch với thành phố Mimasaka (Nhật Bản)…/.

Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu "khủng" trong dịp nghỉ Lễ Từ ngày 20/4-4/5/2025, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí... tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 2,7 triệu lượt, theo đó, doanh thu du lịch đạt 15.707 tỷ đồng.