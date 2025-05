Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đạt doanh thu "khủng" trong dịp nghỉ Lễ

Ngày 4/5, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong dịp Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, địa phương này không chỉ là điểm đến, mà còn là nơi khởi nguồn cảm hứng và tìm kiếm hành trình mang “chất riêng” trong từng trải nghiệm của du khách trong và ngoài nước. Điều này được thể hiện qua những con số ấn tượng mà ngành du lịch Thành phố đạt được trong dịp Lễ vừa qua.

Cụ thể, thống kê từ ngày 20/4-4/5/2025 (15 ngày) thì khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí... tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 2.700.000 lượt. Bên cạnh đó, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 355.000 lượt. Qua đó, doanh thu du lịch trên địa bàn thành phố đạt 15.707 tỷ đồng.

Còn nếu chỉ tính riêng trong 5 ngày của kỳ nghỉ Lễ, thì khách tham quan tại khu điểm du lịch, vui chơi giải trí… tại Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 1.950.000 lượt (tăng 101,2% so với cùng kỳ năm 2024). Bên cạnh đó, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh đạt khoảng 120.000 lượt (tăng 122,2% so với cùng kỳ năm 2024); khách lưu trú tại hệ thống cơ sở lưu trú khoảng 867.000 lượt (tăng 333,5%). Doanh thu du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 7.138 tỷ đồng (tăng 120,6% so với cùng kỳ năm 2024).

Mặt khác, nhiều doanh nghiệp du lịch-lữ hành tại Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sức mua các chương trình du lịch nội đô, ngắn ngày tăng mạnh, đạt khoảng 30%-35% so với năm 2024.

Một số chương trình du lịch văn hóa, di tích lịch sử, có chiều sâu nội dung, thuyết minh, kết hợp trải nghiệm thực tế và ẩm thực địa phương cũng đạt mức tăng từ 30%-50%. Đáng chú ý, khách đi tour nội đô Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là nhóm gia đình, bạn trẻ hoặc người lớn tuổi có nhu cầu trải nghiệm ngắn.

Theo cộng đồng doanh nghiệp du lịch-lữ hành trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, từ giữa tháng 3/2025, nhiều khách sạn tại nhiều quận trung tâm như Quận 1, 3, 4 và Phú Nhuận nơi diễn ra đa dạng chương trình biểu diễn nghệ thuật, diễu hành, lễ hội ánh sáng và sự kiện ẩm thực đã ghi nhận tình trạng đặt kín phòng.

Đến kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, công suất phòng tại hệ thống khách sạn từ 1 đến 5 sao ở khu vực trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh đạt từ 95% đến 100%, riêng khối 4-5 sao nhiều đơn vị đã không còn phòng trống trong các ngày cao điểm từ 27/4 đến 1/5/2025. Trong khi đó, ở khu vực lân cận trung tâm, hệ thống cơ sở lưu trú cũng ghi nhận công suất phòng đạt từ 80% trở lên, nhờ vào mức giá hợp lý, chất lượng dịch vụ ổn định và vị trí thuận lợi kết nối đến điểm diễn ra hoạt động lễ hội.

Đại diện Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, nối tiếp kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, Sở phối hợp cùng với nhiều sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh triển khai tổ chức Tuần lễ Văn hóa-Du lịch huyện Bình Chánh năm 2025 và Đại lễ Vesak, thu hút sự tham gia của 13.500 đại biểu là tăng ni, phật tử và hàng triệu lượt khách.

Điển hình, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu 9 chương trình du lịch từ 1 đến 2 ngày cho các đại biểu trải nghiệm, tìm hiểu về những di tích, địa điểm du lịch, sản phẩm làng nghề hoạt động văn hóa… tại huyện Bình Chánh và khu vực lân cận.

Cùng với đó, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn đẩy mạnh truyền thông, thực hiện bộ ảnh 50 điểm đến biểu tượng của du lịch Thành phố, phim ngắn (TVC) “50 Flashes” quảng bá hình ảnh đất nước, con người Thành phố trong Đại lễ Vesak Liên hợp quốc. Ngoài ra, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức gian hàng quảng bá thông tin, quảng bá về du lịch, như làng nghề se nhang, làng nghề mai vàng; bán quà lưu niệm, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP…/.

