Du lịch Thủ đô dịp nghỉ lễ 30/4: Tưng bừng các hoạt động trải nghiệm đặc sắc

Với 5 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay, ngành du lịch Hà Nội đã công bố hàng loạt sự kiện tưng bừng chưa từng có. Nhiều chương trình văn hóa, du lịch, trải nghiệm đặc sắc đã được triển khai nhằm tạo sức hút và phục vụ du khách trong nước và quốc tế dịp nghỉ lễ dài ngày đã cận kề.

Thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho hay nhằm hưởng ứng không khí hân hoan chào mừng Đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày chuyên đề đã được tổ chức phục vụ nhân dân và du khách.

Theo đó, sự kiện “Sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam” đã và đang diễn ra từ ngày 1/4 - 4/5/2025; Chuỗi hoạt động văn hóa đặc sắc tại phố cổ Hà Nội (từ ngày 18/4/2025 đến hết tháng 5/2025) với các hoạt động Trưng bày nghề mây tre đan có chủ đề “Made of Tre,” Trưng bày các tác phẩm sắp đặt nghệ thuật về phố nghề Hàng Bạc của họa sỹ Thế Sơn tại Đình Kim Ngân, Trưng bày giới thiệu nghề khảm trai Chuyên Mỹ và tổ chức các buổi workshop trải nghiệm, Triển lãm ảnh với chủ đề “Ký ức và huyền thoại.”

Tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật (22 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) có hoạt động Triển lãm tranh cổ động; Tại Trung tâm Thông tin Di sản Phố cổ (28 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm) có hoạt động Trưng bày giới thiệu và giao lưu văn hóa - du lịch giữa Hà Nội và Phú Yên; Tại Trung tâm Thông tin Văn hóa Hồ Gươm có hoạt động trưng bày - triển lãm “Khám phá lịch sử Hồ Gươm;” Tại biệt thự số 46 Hàng Bài (Hoàn Kiếm) có Sắp đặt không gian triển lãm “Khám phá di sản.”

Tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Non sông liền một dải” (từ ngày 22/4 đến tháng 8/2025); Trưng bày triển lãm với chủ đề “Con đường thống nhất” và biểu diễn múa rối nước (miễn phí) phục vụ du khách (từ ngày 29/4/2025 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long- Hà Nội); Lễ hội Cowboy Town 2025 tại Công viên Thiên Đường Bảo Sơn (từ ngày 30/4 - 4/5/2025)…

Trước đó, Sở Du lịch Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động du lịch hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch và thực hiện công tác xây dựng môi trường du lịch, bảo vệ môi trường du lịch tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn Thành phố và đề nghị bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 và cao điểm du lịch Hè 2025.

Tới thời điểm này, các khu vực công cộng, vườn hoa, công viên của Thành phố đã được cải tạo, chỉnh trang, nâng cấp, tăng cường công tác bảo vệ môi trường để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân.

Tại khu vực quanh Nhà hát lớn Thành phố, quận Hoàn Kiếm khánh thành dự án cải tạo Vườn hoa Cổ Tân với điểm nhấn tác phẩm “Hồi sinh,” lấy ý tưởng từ việc chuyển hóa đời sống của cây xà cừ hơn 60 năm tuổi đã bị cơn bão Yagi năm 2024 quật ngã.

Bằng sự sáng tạo nghệ thuật của người nghệ sỹ “chứng nhân lịch sử của Thủ đô” đã được khoác lên mình một tấm áo mới, hình hài mới, cuộc sống mới tại chính địa điểm cũ nơi cây từng có “một kiếp sống xanh tươi.” Đây sẽ là một trong những địa điểm “check-in” ý nghĩa với du khách và nhân dân Thủ đô khi đến Hà Nội dịp nghỉ lễ năm nay.

Các khu, điểm tham quan du lịch trên địa bàn Thành phố cũng đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch đa dạng, phong phú đnhằmđáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của người dân và du khách như hoạt động trải nghiệm với chủ đề “Hào khí Việt Nam” tại Khu nghỉ dưỡng Làng Mô Retreat.

Đáng chú ý là chương trình du lịch “Khám phá bản sắc Ba Vì” với nhiều trải nghiệm độc đáo: văn hóa thờ cúng của người Mường; thực hành nông cụ, nông nghiệp Mường; vẽ nghệ thuật trên trứng đà điểu; trị liệu dưỡng sinh lá thuốc người Dao…

Với mong muốn xây dựng thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe, đồng thời chú trọng bảo tồn, giữ gìn giá trị văn hóa và yếu tố cộng đồng tham gia làm du lịch để phát triển du lịch bền vững trong tương lai, tại khu vực ngoại thành đang đẩy mạnh phát triển nhiều sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Trong nội đô, các khách sạn có nhiều hình thức thu hút và đón khách đến lưu trú trong dịp 30/4 - 1/5 với những chương trình khuyến mại, giảm giá, tặng kèm một số dịch vụ khi lưu trú tại cơ sở.

Đặc biệt, trong 2 ngày 30/4 và 01/5, tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại diện Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Lăng tổ chức hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mỳ phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác.

Với chuỗi hoạt động và sự kiện sôi động trong kỳ nghỉ lễ, ngành du lịch Hà Nội cam kết sẽ tiếp tục phục vụ chu đáo, đáp ứng tối đa nhu cầu tham quan, giải trí, nghỉ ngơi của nhân dân và du khách; góp phần khẳng định vị thế Thủ đô là điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”./.

Nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm du lịch Hè 2025, Sở Du lịch Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh các quy định pháp luật về du lịch và pháp luật liên quan; chủ động kiểm tra, nâng cấp cơ sở vật chất, quy trình phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn, cứu hộ, cứu nạn, chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch; tuân thủ các quy định về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong các cơ sở kinh doanh du lịch; có biện pháp bảo vệ môi trường du lịch, thu gom, xử lý rác thải, chất thải đúng quy định;

Đồng thời, thực hiện nghiêm quy định về đăng ký, niêm yết giá công khai, bán đúng giá niêm yết đối với sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, mua sắm, tham quan, trải nghiệm và ẩm thực của du khách (giá dịch vụ phải được niêm yết tại khu vực lễ tân, nơi dễ nhìn thấy, nơi khách tiếp cận trước khi sử dụng dịch vụ).