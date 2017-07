(Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh Lê Hồng Thắng cho biết, do sóng lớn nên các chuyến tàu tuyến Vân Đồn​-Cô Tô vào ngày 17/7, vẫn chưa thể hoạt động.Theo ông Thắng, chiều 17/7, Cảng vụ Đường thủy nội địa đã cho một số tàu từ Vân Đồn ra Cô Tô để đón khách du lịch trên đảo vào bờ, nhưng các tàu đi đến Cửa Đối phải quay về vì gặp sóng to.Tuy nhiên, các tàu du lịch ở vịnh Hạ Long và tàu đi tuyến đảo Quan Lạn đã hoạt động trở lại trong chiều 17/7.Như vậy, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, hiện vẫn còn khoảng 3.500 du khách đang lưu trú tại huyện Cô Tô chưa thể về đất liền.Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô đã yêu cầu các nhà nghỉ, nhà dân có du khách nghỉ tạo điều kiện tuyệt đối cho du khách, không tăng giá, chèn ép khách.Bí thư Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô Hoàng Bá đã trực tiếp đi thăm hỏi, động viên, chia sẻ với du khách.Ông Nam yêu cầu các chủ nhà nghỉ, khách sạn chia sẻ với du khách khi còn đang lưu trú tại đảo bằng những việc làm cụ thể, như động viên về mặt tinh thần, giảm giá phòng, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn cho du khách...Trước đó, Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác về an ninh trật tự và an toàn thực phẩm, giá cả của các nhà nghỉ, khách sạn, nếu phát hiện tình trạng nâng giá, chặt chém du khách sẽ xử lý thật nghiêm./.