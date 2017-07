Ngư dân đưa tàu cá vào bờ tránh bão. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 17/7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, cho biết do ảnh hưởng của, vùng biển vịnh Hòn La (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) có sóng lớn khiến hàng chục tàu cá của ngư dân bị đánh chìm.Theo báo cáo nhanh của huyện Quảng Trạch, có 26 tàu cá ngư dân xã Quảng Đông bị chìm, 7 tàu hàng bị mắc cạn chưa rõ chủ, 3 sà lan của cảng La bị chìm, 9 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm, 1 tàu vỏ thép của ngư dân xã Cảnh Dương bị đánh chìm.Một tàu lai dắt của lực lượng Hải quân cũng bị đắm làm 7 người bị thương, trong đó có 3 người đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bắc Quảng Bình, 1 người bị gãy chân, số còn lại điều trị tại trạm y tế xã Quảng Đông.Ngay sau khi nhận được thông tin nhiều tàu, thuyền bị chìm, các đơn vị chức năng đã có mặt kịp thời ứng cứu ngư dân.Hàng chục ngư dân trên các tàu bị chìm đã thoát nạn vào bờ an toàn.Đến khoảng 10 giờ ngày 17/7, các lực lượng chức năng đã đến khu vực vịnh Hòn La để tiến hành cứu hộ, cứu nạn, bảo vệ an toàn tài sản của ngư dân và các chủ tàu hàng./.