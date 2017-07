Ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh bão dọc ven biển Cửa Hội sáng 16/7. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay mực nước trên các sông ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình đang lên, riêng sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh), sông Gianh (Quảng Bình) đang lên rất nhanh.Mực nước lúc 4 giờ ngày 17/7 trên một số sông như sau: Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 11,44m dưới báo động 2 là 0,56m; tại Hòa Duyệt 5,28m dưới báo động 1 2,22m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 7,53m dưới báo động 1 là 2,47m; sông Gianh tại Đồng Tâm 9,26m trên báo động 1 là 2,26m; tại Mai Hóa: 3,91m trên báo động 1 là 0,91m.Trong 6 giờ tới, lũ trên thượng lưu các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Gianh sẽ đạt đỉnh, sau đó xuống nhanh. Sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ ở mức 12m (Báo động 2); Sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm ở mức 9m dưới báo động 1 là 1m; Sông Gianh tại Đồng Tâm ở mức 10,3m dưới báo động 2 là 1,7m.Trong 12 giờ tới, lũ hạ lưu sông Gianh sẽ đạt đỉnh, hạ lưu sông Ngàn Sâu tiếp tục lên. Sông Gianh tại Mai Hóa ở mức 5m (báo động 2); sông Ngàn Sâu tại Hòa Duyệt lên mức 8m trên báo động 1 là 0,5m.Cảnh báo, trưa và chiều 17/7, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa sẽ lên. Trong đợt lũ này, mực nước trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, lên với biên độ từ 3-5m.Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt tại vùng trũng, ven sông các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, đặc biệt là các huyện của tỉnh Thanh Hóa: Lang Chánh, Thường Xuân, Quan Hóa, Mường Lát, Như Xuân, Như Thành, Quan Sơn, Bá Thước, Cẩm Thủy, Ngọc Lặc, Thạch Thành; các huyện của tỉnh Nghệ An: Tương Dương, Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu, Con Cuông; các huyện của tỉnh Hà Tĩnh: Hương Khê, Vụ Quang, Hương Sơn; các huyện của tỉnh Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch.Ngập úng tại các khu đô thị, các thành phố có nguy cơ xuất hiện như thành phố Hà Tĩnh; Ba Đồn, Đồng Hới (Quảng Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1./.