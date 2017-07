Logo của nhà bán lẻ trên mạng lớn nhất thế giới Amazon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 27/7, Amazon.com Inc đã chính thức triển khai dịch vụ giao hàng trong hai giờ tại Singapore. Đây được coi cú hích lớn nhất của "gã khổng lồ" về thương mại điện tử này tại thị trường Đông Nam Á và khơi mào cho cuộc cạnh tranh với đối thủ Alibaba Group Holding (Trung Quốc).Amazon cho biết tại Singapore ứng dụng Prime Now sẽ giao bất kỳ sản phẩm nào từ dược phẩm, thực phẩm, máy móc cho đến sản phẩm dành cho trẻ em chỉ trong hai tiếng đồng hồ. Nhiều người tiêu dùng tại Singapore đã nhanh chóng tải về ứng dụng này. Amazon cho biết các đơn hàng có trị giá từ 29,5 USD trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển.Tại châu Á, Amazon đã lảng tránh thị trường Trung Quốc và tập trung vào thị trường Ấn Độ, nơi doanh nghiệp này đang xếp vị trí thứ hai, sau đối thủ nội địa Flipkart.Việc tiếp cận thị trường giàu có Singapore với chỉ 5 triệu dân, được đánh giá là bước đi của Amazon nhằm tiếp cận thị trường Đông Nam Á với 600 triệu dân.Công ty Frost & Sullivan dự báo tại Đông Nam Á, doanh thu từ thương mại điện tử sẽ tăng từ 16 tỷ USD năm 2016 lên 71 tỷ USD năm 2021 và thị phần của thương mại điện tử trong thị trường bán lẻ sẽ tăng tương ứng từ 4,1% lên 11,5%.Trong khi đó, hồi tháng trước, nhằm cạnh tranh với kế hoạch của Amazon, Alibaba đã tung ra chương trình LiveUp tại Singapore hồi tháng Tư. Đây là một liên doanh giữa hãng vận tải Uber, dịch vụ truyền dữ liệu Netflix và các chuỗi cửa hàng trực tuyến Redmart, vốn do Alibaba sở hữu./.