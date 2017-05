Hai đối tượng Nguyễn Tùng Ánh và Phạm Văn Thuận cùng tang vật bị bắt giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Lúc 17 giờ 30 phút, ngày 30/4, tại điểm cảnh giới Nam Hiệp Thành (Ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang vận chuyển 21kg ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam.Hai đối tượng bị bắt giữ là Phạm Văn Thuận (sinh năm 1993, ngụ khu phố 3, phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Hải Phòng) và Nguyễn Tùng Ánh (sinh năm 2000, ngụ thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa, huyện Kim Môn, tỉnh Hải Dương) vận chuyển trái phép 13.031 viên ma túy tổng hợp (khoảng 4 kg) từ hướng Campuchia vào Việt Nam.Từ kết quả khai thác bước đầu, lực lượng bộ đội biên phòng Tây Ninh phối hợp với Công an thành phố Ba Vét (tỉnh Svay Riêng, Campuchia) khám xét phòng số 002, khách sạn Thiên An (phường Bà Vét, Ba Vét) thu giữ thêm được 50 bịch chứa viên nén màu xanh (nghi thuốc lắc), trọng lượng khoảng 17kg.Đến 9 giờ ngày 1/5 lực lượng Biên phòng Tây Ninh và Công an thành phố Ba Vét mật phục bắt thêm được đối tượng Nguyễn Mạnh tiến, sinh năm 1998 (cư ngụ huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) cùng trong đường dây vận chuyển ma túy này. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ./.