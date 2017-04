​Vợ chồng nghệ sỹ Lan Hương-Đỗ Kỷ.

Vai diễn ''siêu mẹ chồng'' của nghệ sỹ nhân dân Lan Hương.

Nghệ sỹ Lan Hương là một người phụ nữ cổ điển.

Nhập vai quá thành công trong nhân vật bà Phương - bà mẹ chồng “thét ra lửa” khiến nghệ sỹ nhân dân Lan Hương gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.Không chỉ bị hàng xóm mắng té tát vì vai diễn ghê gớm, sợ con trai thứ hai không lấy được vợ, mối quan hệ giữa bà và con dâu ngoài đời cũng khiến khán giả vô cùng tò mò.Tuy nhiên, có một bí mật trong gia đình của nghệ sỹ Lan Hương chưa nhiều người biết, đó là mẹ chồng của chị mất sớm, và chồng chị, nghệ sỹ Đỗ Kỷ đang sống cùng mẹ vợ.- ''Sống chung với mẹ chồng'' đang làm dậy sóng khắp các diễn đàn, nhưng chị có bao giờ tự hỏi “sống chung với mẹ vợ” như chồng chị - nghệ sỹ Đỗ Kỷ cũng là một câu chuyện thú vị?Anh Đỗ Kỷ còn chăm sóc cho mẹ mình hơn cả mình nữa. Chính anh Kỷ là người chủ động đề nghị hai vợ chồng chuyển về sống chung với mẹ, sau khi bố mẹ chồng qua đời. Ngày xưa khi chưa sống chung, ngày nào quên về bà ngoại, anh Kỷ đều là người chủ động rủ đi, hoặc tự xuống thăm bà một mình.Nhiều người hỏi tôi vai bà Phương có giải tỏa giúp tôi ẩn ức nào đó thời sống chung với mẹ chồng, tôi chỉ có thể nói đó là nghề, là công việc. Còn mẹ chồng từng thương tôi như con đẻ.- Lan Hương-Đỗ Kỷ là một cặp đôi đẹp của làng nghệ sỹ phía Bắc, cả hai đã gặp và đến với nhau như thế nào?Chúng tôi quen nhau 10 năm trước khi cưới, cả hai đều là học sinh trường Kim Liên.Thưở thiếu thời, Đỗ Kỷ từng ước mơ trở thành kỹ sư, còn tôi từng ôm giấc mộng trở thành cô giáo. Nhưng như sự run rủi của số phận, cả hai người dù sinh ra trong gia đình không có ai làm nghệ thuật đã lại nộp hồ sơ thi vào nhà hát kịch. Như định mệnh, chúng tôi tiếp tục tình thân thủa chung trường và lớn lên thành tình yêu từ khi nào cả hai không còn nhớ nữa.Ấy vậy nhưng tận 10 năm sau khi quen chúng tôi mới dắt nhau về nhà xin phép hai bên gia đình để được nên vợ, nên chồng. Tôi cưới anh Kỷ lúc 27 tuổi, trở thành dâu út trong đại gia đình có một mẹ già và năm anh em trai. Chúng tôi, bốn gia đình sống chung trong căn nhà chật chột, có những lúc mưa dột giữa giường, từng rơi vào cảnh dở khóc dở cười do sinh hoạt tập thể đông đúc, nhưng rồi cũng qua (cười).- Nghệ sỹ Đỗ Kỷ thường vào các vai diễn hiền lành chất phác trên phim, ngoài đời, anh ấy là người thế nào?Ngoài đời anh Kỷ cũng là người thích lối sống truyền thống. Chúng tôi đã sống cùng nhau hơn 30 năm nhưng chưa bao giờ cãi vã.Tôi vẫn nghĩ, những ngày tháng thăng trầm của cuộc sống đã gắn kết chúng tôi với nhau nhiều hơn. Ngày bao cấp, nghề diễn vất vả, hai vợ chồng từng vợ nhận hàng may gia công, chồng đi bốc vác ngoài ga để nuôi con. Đó là một thời cả xã hội phải chật vật sống, nhưng nó đã giúp hai vợ chồng gắn kết sâu sắc.- Trong nhà chị, việc bếp núc do ai?Tôi là người lo cho bữa ăn cả nhà. Gia đình tôi đều thích ăn cơm nhà nên hiếm khi ăn ở ngoài. Dù công việc nghề diễn bận rộn, có nhiều ngày, vai diễn vắt qua cả những bữa cơm chiều, nếu không tự tay làm được, tôi thường chuẩn bị sẵn, và giao cho ai đó trong nhà phụ giúp.Thực ra trong nhà tôi luôn có một đội quân hùng hậu trợ giúp. Các con tôi từ nhỏ đã luôn được phân công công việc rõ ràng nên đều biết việc. Ngoài ra, anh Kỷ thường xuyên hỗ trợ tôi việc bếp núc. Anh nấu ăn rất cừ bởi gia đình anh vốn không có con gái, ngay từ nhỏ, năm anh em trai đã phải thay nhau cơm nước nên chuyện bếp núc với anh cũng là việc nhỏ.- Chị cho rằng tình bạn là cơ sở cho mối quan hệ bền lâu, hay sự thấu hiểu của hai nghệ sỹ đã giúp gia đình mình luôn êm ấm?Cả hai chúng tôi đã có hơn 30 năm song hành, vẫn như thời yêu, luôn cảm thấy như hai người bạn, như hai đồng nghiệp.Mọi chuyện mình đều có thể chia sẻ với anh ấy và ngược lại. Hễ rảnh là anh lại đưa mình đi làm, hoặc khi mình phải đi làm xa một chút là anh cũng cố gắng thu xếp công việc và tình nguyện chở tới tận nơi. Hết giờ, anh vẫn… đủ kiên nhẫn chờ để đưa vợ về nhà.Vì chung nhau quá nhiều thứ, chúng tôi trò chuyện nhiều đến mức, gặp bạn bè ai ai cũng bảo: về nhà nói chuyện riêng có được không, nói mấy chục năm vẫn chưa chán à (cười).Có thể bạn không tin rằng hơn 20 năm chung sống với nhau, vợ chồng mình chưa hề một lần to tiếng, cãi vã.Những khi tôi đi đóng phim, lồng tiếng, đêm khuya có mấy cậu bạn hộ tống đưa về, anh Kỷ không bao giờ ghen bóng gió mà còn cảm ơn họ. Hay có những khi anh ấy diễn về khuya có cô diễn viên trẻ trong đoàn không về nhà được gì quá xa, anh ấy hỏi ý kiến tôi rồi đưa cô ấy về nhà cho ngủ nhờ.- Chị nghĩ điều gì giúp chị và anh trở thành dâu hiền/rể thảo?Tôi được mẹ dạy rất kỹ về việc trở thành đàn bà thì biết nhường nhịn, hy sinh. ''Nhường nhịn'' mà không ''nhẫn nhịn'' nên tôi luôn được ''những người đàn ông'' (chỉ chồng và hai con trai) trong nhà ''tuân thủ'' vô điều kiện (cười).Còn anh Kỷ là người rất tình cảm và được sinh ra trong một gia đình rất cơ bản. Nhìn cách anh đối đãi với người thân của hai bên gia đình tôi thấy những hy sinh của mình chưa bao giờ vô nghĩa.- Cảm ơn những chia sẻ của chị!/.