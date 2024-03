Lý do một loạt các ngôi sao đeo ghim đỏ trên áo tại Lễ trao giải Oscar

Các diễn viên Mark Ruffalo, Billie Eilish và Ramy Youssef đeo ghim “Ngừng bắn” khi xuất hiện trên thảm đỏ Oscar 2024. (Ảnh: AP)

Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 tại Mỹ một lần nữa lại chứng kiến sự xuất hiện của dàn ngôi sao trên thảm đỏ trong những bộ cánh sang chảnh nhất. Nhưng có một điều đặc biệt ở lần này là trên ngực áo của nhiều minh tinh, tài tử điện ảnh đều gắn một chiếc ghim cài màu đỏ có biểu tượng bàn tay với trái tim đen.

Những chiếc ghim cài áo đặc biệt này là biểu tượng của chiến dịch Artists4Ceasefire (tạm dịch: Nghệ sỹ kêu gọi ngừng bắn), mang ý nghĩa kêu gọi ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Chiến dịch Artists4Ceasefire được bắt đầu từ ngày 20/10/2023 tư cách là một tổ chức tình nguyện của các nghệ sỹ và người nổi tiếng, nhằm kêu gọi chính phủ Mỹ tạo điều kiện cho lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Israel-Hamas.

Trong một thông cáo báo chí, Artists4Ceasefire cho biết: "Chiếc ghim tượng trưng cho tiếng nói tập thể ủng hộ lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài, yêu cầu thả tất cả con tin và chuyển viện trợ nhân đạo khẩn cấp cho dân thường ở Gaza."

Trong số những người nổi tiếng đeo những chiếc ghim cài màu đỏ có Billie Eilish, người đã giành được giải Oscar cho bài hát "What Was I Made For?" trong phim "Barbie."

Tương tự, các diễn viên Mark Ruffalo và Ramy Youseff, được biết đến với vai diễn trong phim “Poor Things” và nam diễn viên người Anh Riz Ahmed, cũng đã thể hiện sự ủng hộ của mình về một lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Những chiếc ghim cài áo kêu gọi ngừng bắn đã được các nghệ sỹ đeo kể từ đầu mùa giải thưởng.

Tại Lễ trao giải Grammy 2024 diễn ra vào ngày 4/2 vừa qua, nữ danh ca nhạc pop Annie Lennox và nữ ca sỹ 9X Phoebe Bridgers, cùng nhiều nghệ sỹ khác được nhìn thấy đeo biểu tượng kêu gọi ngừng bắn này.

Tiếp đó, Joe Alwyn và Dua Lipa cũng đã đeo chiếc ghim này đến các bữa tiệc trước Lễ trao giải BAFTA ngày 18/2, trong khi tài tử Ebon Moss-Bachrach của “The Bear” đã đeo chiếc ghim này ở Lễ trao giải SAG ngày 24/2.

Chủ tịch-Giám đốc điều hành Paramount Pictures Corp, Brian Robbins và vợ - nhà tạo mẫu Tracy Robbins đeo ruybăng vàng trên ve áo khi tham dự Lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 ngày 7/1 ở Beverly Hills. (Ảnh: Getty)

Hồi đầu năm nay, tổ chức vận động thả con tin Israel “Bring Them Home” (tạm dịch: Hãy đưa họ về nhà) cũng khuyến khích mọi người cài một dải ruy băng màu vàng trên ve áo, như một biểu tượng kêu gọi các chính phủ và cộng đồng có biện pháp bảo vệ và giải cứu các con tin trong cuộc xung đột.

Một số ngôi sao đã đeo dải ruy băng màu vàng tại Lễ trao giải Quả cầu vàng 2024 để bày tỏ tình đoàn kết với hơn 130 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza.

Về tình hình tại Dải Gaza, giới chức y tế Palestine cho biết tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất 31.112 người đã thiệt mạng kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 7/10/2023.

Trong khi đó, theo thống kê của Israel, có khoảng 1.160 người thiệt mạng tại nước này và khoảng 250 người bị bắt cóc.

Hiện, cuộc đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas vẫn chưa có tiến triển và hai bên đều đang đổ lỗi cho nhau về những bế tắc này.

Phía Hamas cho rằng Israel không chịu đáp ứng điều kiện chấm dứt xung đột và rút quân khỏi Gaza, trong khi Israel cáo buộc Hamas đang tìm cách làm leo thang xung đột tại khu vực trong tháng lễ Ramadan./.

