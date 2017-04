Học sinh Malaysia phải cắt bỏ hai chân do bị người giám sát tôn giáo tra tấn. (Ảnh: The Star)

Tờ The Star đưa tin một học sinh 11 tuổi tại thành phố Johor Baru, bang Johor, Malaysia đã phải cắt hai chân để giữ tính mạng sau khi bị người giám sát tôn giáo tra tấn.Các bác sỹ cho hay chân của cậu bé không thể giữ lại khi mà các tế bào và mô bị phá hủy do nhiễm trùng. Hiện cậu bé đang trong tình trạng hôn mê. Sức khỏe của cậu hiện tiếp tục xấu đi khi cánh tay phải của cậu cũng bắt đầu bị sưng lên do nhiễm trùng.Theo mẹ của cậu bé, hồi tháng 1/2017, bà đưa con mình đến nhập học tại một trường tôn giáo nội trú tư nhân tại Kota Tinggi. Cơn ác mộng bắt đầu đến với con bà vào hồi tháng Ba. Khi đến thăm con, bà nhận thấy cậu bé có vẻ ốm yếu và mệt mỏi.Sau khi đề nghị nhà trường cho đón con về hôm 31/3, bà đã hỏi chuyện con. Cậu bé năn nỉ mẹ cho chuyển ra khỏi ngôi trường nói trên, đồng thời cho mẹ biết cậu bị lạm dụng và không thể chịu được đau đớn do tra tấn.Một vài ngày sau, bé bị sốt, các vết tím và sưng tấy bắt đầu xuất hiện trên hai chân. Bà mẹ 40 tuổi đã vội đưa con đến bệnh viện.Điều tra ban đầu của cơ quan chức năng Kota Tinggi cho thấy người giám sát tôn giáo 29 tuổi mà nhà trường thuê đã đánh đập một số học sinh trong trường. Dường như nguyên nhân là do các học sinh này đã làm ồn trong phòng cầu nguyện của nhà trường. Cảnh sát đã bắt giam người giám sát này để điều tra.Cơ quan Tôn giáo Đạo Hồi bang Johor cho biết sẽ tiến hành điều tra vụ việc khi nhận được thông tin các học sinh trong ngôi trường nói trên bị tra tấn bằng vòi nước. Theo cơ quan này, đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng, bởi Malaysia cấm đánh học sinh, kể cả bằng roi.Còn theo Chủ tịch Ủy ban Sức khỏe, Môi trường, giáo dục và Thông tin bang Johor Ayub Rahmat, hiện cậu bé đang trong cơn nguy kịch khi mà cả hai chân của cậu đã phải cắt bỏ vào hôm 22/4, đồng thời phải lọc máu do suy thận.Malaysia là quốc gia mà phần lớn dân số theo Đạo Hồi. Tại các trường học thường có một người làm công tác giám sát việc thực hành các nghi lễ tôn giáo, như việc cầu nguyện vào các buổi trong ngày./.