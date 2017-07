Ảnh chỉ có tính minh họa. (Tạ Toàn/TTXVN)

Liên tiếp trong ba ngày qua 19-21/7, nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Suối Giai (thuộc xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) vô cùng lo lắng trước hiện tượng cá lồng chết hàng loạt trong thời gian ngắn, gây thiệt hại hàng tỷ đồng.Trước tình hình trên, chính quyền địa phương xã Tân Lập đã nhanh chóng vào cuộc, phối hợp với các đơn vị liên quan làm việc với các hộ dân để lập biên bản vụ việc đồng thời làm rõ nguyên nhân cá chết.Theo ghi nhận, một trong những hộ dân bị thiệt hại nặng nề nhất là gia đình ông Trần Văn Nhu, ở ấp 3, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú. Ông Nhu cho biết, chỉ trong vòng 2 ngày, từ ngày 18 đến ngày 20, gần 5 tấn cá, chủ yếu là cá lăng (một loại cá đặc sản có giá trị kinh tế cao) đang trong thời kì thu hoạch của gia đình ông gần như chết toàn bộ. Trong đó, loại nhỏ nhất cũng đạt trọng lượng khoảng 700 – 800g, loại lớn nhất có trọng lượng gần 3kg. Thiệt hại được ông nhẩm tính có thể lên tới gần 400 triệu đồng."Bắt đầu từ sáng 18/7, sau khi thấy cá trong lồng bè có dấu hiệu bất thường, lờ đờ nổi trên mặt nước, tôi lập tức sử dụng máy sục khí tạo oxy nhằm cứu vãn tình hình, thế nhưng cũng bất thành. Cho đến sáng ngày 20/7, 5 tấn cá chỉ còn lại vài con cá diêu hồng," ông Nhu cho biết.Cách đó không xa, một hộ nuôi cá lồng bè khác là ông Huỳnh Văn Khanh cũng trong cảnh tương tự. Lồng 300 kg cá rô phi sắp tới đợt xuất bán của ông đã chết hết. Gia đình ông Khanh thuộc diện hộ nghèo, gần như không có thu nhập nào khác, vào đầu năm nay ông mới vay được ngân hàng chính sách xã hội hơn chục triệu đồng dốc hết vào nuôi cá. Đây là vụ nuôi đầu tiên của ông với rất nhiều niềm tin. Thế nhưng, mọi hi vọng mới lóe lên đã tắt khi cá nuôi chết trắng lồng.Do từ khi phát hiện đến lúc cá chết quá nhanh nên tất cả người nuôi cá ở đây đều không kịp trở tay. Số ít cá được bán tháo bán đổ với giá 20.000-30.000 đồng/kg, còn lại phần lớn là đem cho các hộ gần đó ủ làm phân bón cho cây trồng.Theo thống kê sơ bộ của xã Tân Lập, địa phương có khoảng 30-40 hộ nuôi cá lồng bè trên hồ Suối Giai. Thiệt hại do cá chết chưa thống kê được hết, nhưng với riêng một số hộ tại khu vực ấp 3 của xã đã có 13 lồng bè với gần một chục tấn cá chết đồng loạt. Đây cũng không phải là lần đầu tiên các hộ nuôi cá tại địa phương bị ảnh hưởng.Trao đổi với phóng viên ngày 21/7, ông Nguyễn Văn Chuyển, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin cá chết hàng loạt ở lòng hồ Suối Giai, chính quyền xã đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn nhanh chóng làm việc với các hộ dân để làm rõ nguyên nhân cá chết, đồng thời có biện pháp xử lý cũng như hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại."Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân cá chết là do thời tiết mưa nhiều, mưa liên tục kéo dài trong nhiều ngày, do đó xảy ra tình trạng nước nhiễm phèn ở mức độ cao và lượng ôxy thiếu nên dẫn đến tình trạng cá chết," ông Chuyển cho biết.Cũng theo ông Chuyển, về mức độ thiệt hại theo đánh giá ban đầu khoảng 90% số cá nuôi ở lòng hồ bị chết. Trong đó có những hộ dân thiệt hại vài tạ cá nhưng cũng có nhưng hộ dân thiệt hại hàng tấn.Phó chủ tịch xã Tân Lập cũng khuyến cáo người dân khi nuôi cá lồng bè trên lòng hồ Suối Giai cần đến các trạm khuyến nông để được tư vấn về khoa học kĩ thuật, nhất là phòng ngừa trong giai đoạn mưa nhiều như năm nay, tránh thiệt hại cá chết do hiện tượng thời tiết bất thường gây ra./.