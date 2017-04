Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Đại diện Bộ Tài chính khẳng định cơ quan này không hề đề xuất điều chỉnh tăng mức thu lệ phí trước bạ với ôtô.Đây là câu trả lời của đại diện bộ này sau khi một số tờ báo trong ngày hôm nay (26/4) đã đăng thông tin với nội dung: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng về Dự thảo nghị định quy định về lệ phí trước bạ.Cụ thể, mức lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ (kể cả lái xe) là 10% đồng thời cho phép các địa phương, căn cứ vào thực tế mà áp dụng mức thu đến 50%. Trong khi ấy, hiện tại, lệ phí trước bạ lần đầu áp cho ô tô dưới 10 chỗ, trên toàn quốc, có 2 mức là 10% và 12%, tùy từng địa phương.Một số tờ báo đã cho rằng, với “độ mở” khá lớn trong dự thảo của Bộ Tài chính, nếu thành hiện thực, quy định trên sẽ cho phép các địa phương có thể nâng lệ phí trước bạ với ôtô lên cao.Trả lời trước những thông tin này, đại diện Bộ Tài chính khẳng định, cơ quan này không có bất cứ đề xuất nào về việc sửa đổi Nghị định số 140/2016/NĐ-CP của Chính phủ về lệ phí trước bạ cũng như đề xuất điều chỉnh tăng mức thu lệ phí trước bạ.“Vì vậy, những thông tin trên một số tờ báo ngày 26/4 cho rằng Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các cơ quan chức năng về dự thảo Nghị định quy định phí trước bạ là thông tin không chính xác,” đại diện Bộ Tài chính lên tiếng.Trước đó, thống kê ngành hải quan 3 tháng đầu năm cho thấy, cả nước nhập khẩu gần 26.500 chiếc ôtô nguyên chiếc các loại, trị giá 488 triệu USD, tăng 34,4% về lượng nhưng chỉ tăng 1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.Trong số này, lượng xe nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia ASEAN trong 3 tháng đầu năm là 14.460 chiếc, tăng 67,6% so với cùng kỳ năm 2016. Đáng chú ý, xe có xuất xứ từ Indonesia lên tới 4.400 chiếc, gấp hơn 5 lần so với con số 833 chiếc của 3 tháng năm 2016. Xe ôtô nhập khẩu từ thị trường Ấn Độ cũng tăng mạnh với 4.800 chiếc trong 3 tháng năm nay, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước./.