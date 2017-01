Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Công Luật/TTXVN)

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo hiện tượng đáng lưu ý trong những ngày cận Tết và đầu Năm mới Đinh Dậu 2017 là hiện tượng sương mù ở miền núi phía Bắc.Hầu hết các tỉnh, thành phía Bắc sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ, nhưng ở vùng núi như Lai Châu, Cao Bằng, Điện Biên sương mù dày khiến tầm nhìn hạn chế, chỉ từ 500-900m. Hiện tượng này có thể kéo dài đến sáng 31/1 (mùng 4 Tết Đinh Dậu).Sương mù nhẹ rải rác, riêng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, vùng núi cao do địa hình có thể sương mù dày ảnh hưởng đến tầm nhìn, nhất là thời điểm từ 4-7 giờ sáng, người tham gia lưu thông nên đề phòng, lái xe ở tốc độ chậm đảm bảo an toàn giao thông trong những ngày Tết đến, Xuân về.Các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu, ngày 30/1 (mùng 3 Tết) không khí lạnh được tăng cường yếu nhưng không ảnh hưởng nhiều đến thời tiết khu vực. Trời rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt cao nhất ban ngày 25 độ C, Tây Bắc có nơi trên 26 độ C; thấp nhất về đêm 14-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C.Miền Trung chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường vào ngày 30/1 nên từ đêm 30-31/1, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế đêm có mưa vài nơi, ngày giảm mây trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 27 độ C, thấp nhất 18-21 độ C.Đà Nẵng đến Bình Thuận Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, ngày trời nắng. Nhiệt độ cao nhất 31 độ C, thấp nhất 21-25 độ C.Tây Nguyên và Nam Bộ đến ngày 31/1 mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, thấp nhất 17-25 độ C./.