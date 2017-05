Công ty bảo hiểm hàng đầu Hàn Quốc là Samsung Fire & Marine Insurance Company Limited (SFMI) trở thành nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex sau khi “chốt” mua 20% cổ phần.Chiều 5/5, tại Hà Nội, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO, mã chứng khoán PGI) và SFMI đã ký Hợp đồng hợp tác chiến lược.Ngay tại lễ ký này, SFMI và PJICO cũng ký Hợp đồng đặt mua cổ phần để chính thức nắm giữ 20% vốn cổ phần sau giao dịch của PJICO.Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch PJICO Đinh Thái Hương cho biết thương vụ góp vốn cổ phần của công ty bảo hiểm hàng đầu Hàn Quốc này cho thấy sức hấp dẫn của PJICO trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài, đặc biệt là từ nhà đầu tư chiến lược hoạt động trong cùng lĩnh vực.Thương vụ này cùng với Thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Petrolimex, PJICO và SFMI sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh của PJICO trong thời gian tới, ông Hương khẳng định.Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc SFMI Ahn Min Soo, tại Hàn Quốc, SFMI là doanh nghiệp trong tốp hàng đầu với mức xếp hạng năng lực tài chính A++ (theo tổ chức xếp hạng AM. Best) và AA- (theo tổ chức xếp hạng S&P). Việc hợp tác chiến lược với Petrolimex, PJICO sẽ là sự chia sẻ kinh nghiệm quý giá, đóng góp hiệu quả cho sự phát triển của các doanh nghiệp.Tại lễ ký kết, Chủ tịch Petrolimex Bùi Ngọc Bảo, đại diện cổ đông lớn nhất của PJICO, cam kết hỗ trợ tối đa PJICO phát triển thương hiệu và năng lực phân phối sản phẩm tại hơn 2.400 cửa hàng xăng dầu trên toàn quốc, cũng như kết hợp thế mạnh của hai doanh nghiệp là Petrolimex và SFMI để hỗ trợ hiệu quả nhất PJICO trong xây dựng thương hiệu tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.Ông Bảo hy vọng với nguồn vốn tăng thêm trong năm 2017, PJICO sẽ phát triển hiệu quả, mang lại lợi nhuận tối đa cho các cổ đông của PJICO.PJICO có ba cổ đông lớn nhất là Petrolimex, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Tổng Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia với tổng sở hữu lên tới gần 66%.Hiện PJICO có trên 100 sản phẩm cùng hệ thống mạng lưới gồm 59 công ty thành viên, gần 1.700 nhân viên và hơn 2.300 đại lý trên khắp toàn quốc.Theo công bố mới nhất của PJICO, doanh thu bảo hiểm gốc quý 1/2017 của doanh nghiệp đạt 600 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt lợi nhuận trước thuế tăng tới 31% ./.