Thăm khám cho bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bình Dương. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

Ngày 21/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do phó giáo sư-tiến sỹ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã đi kiểm tra công tác điều trị dịch bệnh sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.Phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Kính, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết từ đầu năm đến nay số ca bệnh sốt xuất huyết vào khám tại bệnh viện là gần 4.000 trường hợp, có 944 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có 36 bệnh nhân bệnh nặng.Bệnh viện đã ghi nhận 2 trường hợp tử vong, song đây là 2 trường hợp bệnh nhân quá nặng được chuyển đến bệnh viện từ các cơ sở y tế khác.Tính đến ngày 20/7, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị cho 98 bệnh nhân bị sốt xuất huyết trong tổng số 320 bệnh nhân của toàn bệnh viện. Trong số này, bệnh nhân đe dọa nặng của Hà Nội nhiều nhất và một số ca tại Thái Bình, Nam Định, Hà Nam...Đặc biệt, ca bệnh tại Thái Bình chuyển lên Bệnh viện chiều 20/7 trong tình trạng rất nặng tương tự trường hợp tử vong của sinh viên 19 tuổi tại Hà Nội. Rất may, do chuyển tuyến kịp thời và kịp cấp cứu của Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp cấp cứu nhanh chóng nên đến sáng 21/7, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch.Theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Kính, số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nhanh từ tháng 5/2017. Đến thời điểm này, đã có gần 400 trường hợp mắc bệnh trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 14 bệnh nhân.Hiện tại, bệnh nhân sốt xuất huyết đang điều trị tại Bệnh viện có cả người lớn và trẻ em, trong đó, bệnh nhân độ tuổi trung niên là nhiều nhất.Theo Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, tại cơ sở 1 của bệnh viện chỉ có 256 giường bệnh dẫn đến tình trạng 25% bệnh nhân vào viện nằm ghép đôi. Tuy nhiên chỉ trong 24 giờ, bệnh viện sắp xếp và luân chuyển bệnh nhân sang cơ sở 2 để không còn tình trạng nằm ghép giường bệnh.Để phục vụ công tác khám và điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết, bệnh viện đã dành 9 phòng khám chỉ chuyên khám bệnh nhân sốt xuất huyết để bệnh nhân không phải chờ đợi khi đến khám.Bệnh viện cũng thành lập 3 đội cấp cứu phòng chống dịch ngoại viện sẵn sàng tham gia công tác phòng chống dịch hỗ trợ cho tuyến dưới.Tuy căng mình chống dịch, nhưng với điều kiện chỉ có 280 cán bộ nên bệnh viện phải tận dụng thêm lực lượng bác sỹ nội trú, chuyên khoa 1 hỗ trợ thêm.Hiện nay, cơ bản bệnh viện đang đáp ứng kịp thời, đảm bảo công tác phòng chống sốt xuất huyết, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Văn Kính chia sẻ.Những ngày gần đây, trời liên tục mưa, tạo môi trường thuận lợi cho lăng quăng, bọ gậy, muỗi phát triển khiến cho công tác phòng chống dịch thêm khó khăn.Điều đáng nói, mặc dù đến thời điểm này hầu hết bệnh nhân sốt xuất huyết đều mắc các type cũ nhưng đa số các bệnh nhân nặng sốt xuất huyết nhập viện ở độ tuổi trung niên đều có nền bệnh sẵn như đái tháo đường và tăng huyết áp. Một số trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết đã bị biến chứng xuất huyết não, xuất huyết tiêu hóa…Phát biểu kết luận buổi làm việc, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Lương Ngọc Khuê chia sẻ với khó khăn, vất vả của các thầy thuốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương trong công tác phòng chống, điều trị dịch bệnh nói chung, dịch bệnh sốt xuất huyết nói riêng.Theo Cục trưởng Lương Ngọc Khuê, từ báo cáo của Bệnh viện cho thấy hiện nay dịch bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng, do đó Bệnh viện cần củng cố lại công tác điều trị để sắp xếp lại khoa phòng hợp lý đảm bảo công tác điều trị hiệu quả nhất.Về công tác chỉ đạo tuyến, Cục trưởng Lương Ngọc Khuê đề nghị Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tiếp tục hỗ trợ về chuyên môn, tăng cường tập huấn cho tuyến dưới.Qua phân tích số ca bệnh nhập viện vì sốt xuất huyết cho thấy bệnh nhân của Hà Nội là nhiều nhất, do đó, phó giáo sư-tiến sỹ Lương Ngọc Khuê đã yêu cầu tiến sỹ Lê Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đống Đa cùng tham gia làm việc tại Bệnh viện Nhiệt đới; Sở Y tế Hà Nội tăng cường công tác điều trị, phát hiện sớm bệnh nhân mắc sốt xuất huyết và phân tuyến cho các bệnh viện của Hà Nội hợp lý, tránh để bệnh nhân vượt tuyến chưa hợp lý."Thời tiết đang diễn biến phức tạp, mưa liên tục do đó dự báo dịch bệnh sốt xuất huyết sẽ gia tăng, đỉnh dịch tháng Chín đang sắp đến chúng ta không được lơ là trong công tác phòng, điều trị dịch bệnh, để tránh các tình huống đáng tiếc xảy ra," Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh nhấn mạnh./.