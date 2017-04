Bộ phim “bom tấn” của Mỹ “The Fate of the Furious,” hay còn được gọi là “The Fast and the Furious 8” tại thị trường Trung Quốc đã trở thành bộ phim nước ngoài ăn khách nhất mọi thời đại tại quốc gia đông dân nhất thế giới, với doanh thu từ tiền vé đạt 2,44 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 350 triệu USD) sau 2 tuần công chiếu tính đến hết ngày 29/4.Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, đây được xem là chuỗi thành công liên tiếp của loạt phim "The Fast and the Furious" sau khi sản phẩm "tiền nhiệm" "Furious 7" công chiếu năm 2015 cũng đã giúp nhà sản xuất Universal thu về con số kỷ lục 2,42 tỷ Nhân dân tệ năm 2015.Theo dữ liệu thống kê của trang web điện ảnh Maoyan.com, đây không phải là lần đầu tiên bộ phim bom tấn này thiết lập kỷ lục tại các phòng vé ở Trung Quốc.Trong ngày đầu ra mắt, “The Fate of the Furious” đã thu về tới 386 triệu Nhân dân tệ, và trở thành bộ phim có doanh thu trong một ngày lớn nhất từ trước đến nay tại Trung Quốc.Ngoài ra, bộ phim còn thiết lập kỷ lục về buổi chiếu lúc nửa đêm có doanh thu cao nhất, thu về 59,8 triệu USD trong ngày đầu ra mắt, và cũng xô đổ kỷ lục 52,5 triệu Nhân dân tệ được “Furious 7” thiết lập vào tháng 4/2015./.