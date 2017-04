Khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Ngày 25/4, tại nhà trưng bày Văn hóa Óc Eo, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang phối hợp với Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử.”Triển lãm trưng bày hơn 200 bản đồ, hiện vật, tư liệu cổ xoay quanh 3 chủ đề gồm: giới thiệu phiên bản một số văn bản Hán Nôm, văn bản Việt ngữ và Pháp ngữ ban hành trong các thế kỹ XVI đến đầu thế kỷ XX.Triểm lãm cũng giới thiệu tư liệu quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam qua các tư liệu lưu trữ của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa (1954-1975); giới thiệu Atlas, tập bản đồ và tư liệu của Việt Nam và các nước khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.Ông Lê Hồng Khâm, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang cho biết triển lãm cung cấp cho khách tham quan và người dân những thông tin chính xác, đầy đủ và toàn diện và sinh động về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; từ quá trình khai phá, xác lập, thực thi, bảo vệ chủ quyền quốc gia đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa cùng nhiều vùng biển, đảo khác thuộc lãnh thổ Việt Nam của các triều đại phong kiến Việt Nam xưa và quá trình này tiếp nối đến giai đoạn hiện nay.Các hoạt động khai phá, xác lập, thực thi chủ quyền diễn ra liên tục, lâu dài, kiên định bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ bằng giải pháp hòa bình được ghi nhận qua nhiều nguồn sử liệu, những tư liệu, bản đồ của Việt Nam và các nước trên thế giới.Qua đó chứng minh, khẳng định bằng chứng lịch sử, cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa trên Biển Đông.Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam-Những bằng chứng lịch sử,” tổ chức tại huyện Thoại Sơn thu hút đông đảo cán bộ, các em học sinh, bà con nhân dân và khách thập phương đến tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu.Triển lãm mở cửa, phục vụ nhân dân huyện Thoại Sơn tham quan, tìm hiểu đến hết ngày 25/5 tới.Sau đó, triển lãm sẽ tiếp tục được tổ chức tại các đơn vị, địa phương khác trong tỉnh An Giang./.