Toàn cảnh đền al-Aqsa ở Jerusalem ngày 14/7 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/7, Israel đã mở lại một phần của đền thờ Hồi giáo al-Aqsa sau hơn một ngày đóng cửa do một vụ tấn công khiến 2 cảnh sát Israel cùng 3 đối tượng thiệt mạng.Cảnh sát Israel cho biết khoảng 200 người theo đạo Hồi đã vào đền thờ cầu nguyện sau khi mở cửa 30 phút.Hiện chỉ những cư dân của thành phố Jerusalem, bao gồm Đông Jerusalem được phép vào đền thờ này.Ngoài ra, giới chức Israel chi cho phép mở Cửa Sư tử (Lion's Gate), nơi máy dò kim loại đã được lắp đặt. Dự kiến những cửa khác sẽ được mở lại sau.Tuy nhiên, nhiều người Hồi giáo phản đối việc lắp đặt máy dò kim loại và máy quay an ninh đã tổ chức cầu nguyện bên ngoài đền thờ.Vụ tấn công xảy ra ngày 14/7 vừa qua, 3 đối tượng người Arab là công dân Israel đã nổ súng vào cảnh sát ở gần cổng của đền thờ này khiến 2 cảnh sát thiệt mạng.Cảnh sát sau đó đã tiêu diệt những đối tượng trên. Vụ tấn công cũng đã khiến lực lượng an ninh Israel phải phong tỏa nhiều phần của Thành Cổ Jerusalem trong ngày 15/7.Việc đóng cửa đền thờ al-Aqsa đã vấp phải sự phản đối của nhiều quốc gia cũng như tổ chức Hồi giáo.Trong một phản ứng mới nhất cùng ngày, Bộ Ngoại giao Palestine cũng đã lên án việc Israel đóng cửa đền thờ đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế cùng các nước Arab và Hồi giáo nhanh chóng đảm nhận trách nhiệm của mình để bảo vệ đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Đền thờ Hồi giáo cổ bằng đá cẩm thạch al-Aqsa, vốn là nơi linh thiêng đối với các tín đồ Hồi giáo và được biết đến với tên gọi Haram al-Sharif.Đây còn là nơi nổi tiếng với kiến trúc nhà mái vòm bằng đá vào thế kỷ thứ bảy và được những người Do Thái gọi là Núi Đền.Cứ mỗi thứ Sáu hàng tuần, đền thờ này thường thu hút hàng nghìn người tới dự lễ cầu nguyện./.