Khởi tố vụ đánh thương binh sau va chạm giao thông ở Chương Mỹ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết liên quan đến vụ đánh thương binh sau va chạm giao thông xảy ra vào chiều 25/1 trên địa bàn huyện, ngày 5/2, Cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Cố ý gây thương tích.”



Trước đó, trên mạng xã hội phản ánh thông tin sự việc, khoảng 16 giờ ngày 25/1, một người đàn ông lớn tuổi điều khiển xe ba bánh bị một nhóm thanh niên truy đuổi trên đường, chặn rồi lao vào đấm đá (hiện trường vụ việc gần trụ sở Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Chương Mỹ).



Mặc dù được nhiều người đi đường can ngăn, nhưng những thanh niên trên vẫn lao vào đấm, đá người đàn ông lớn tuổi. Sau đó, còn khóa tay, áp giải lên xe máy chở đi nơi khác.



Nạn nhân sau đó được xác định là thương binh Hoàng Tiến Vin (sinh năm 1955, ở huyện Chương Mỹ, là thương binh đang được hưởng chế độ theo quy định). Sau khi bị nhóm thanh niên hành hung, ông Vin được người nhà đưa đến điều trị tại Bệnh viện Quân y 103.



Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, cho biết sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Chương Mỹ đã tiến hành xác minh, điều tra vụ việc. Những người hành hung ông Vin sau đó đã được cơ quan Cơ quan công an triệu tập lấy lời khai.



Đối với ông Hoàng Tiến Vin, sau khi bị nhóm thanh niên hành hung, đã được người thân đưa đến Bệnh viện Quân y 103 điều trị thương tích từ hôm xảy ra vụ việc đến nay.



Trung tá Trần Trí Dũng cũng cho biết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Cơ quan điều tra đã khẩn trương, tích cực vào cuộc điều tra làm rõ. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ sau khi thu thập, ngày 5/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Chương Mỹ đã ra quyết định khởi tố vụ án “Cố ý gây thương tích.” Đồng thời củng cố hồ sơ, tiếp tục thực hiện các bước tố tụng theo quy định./.