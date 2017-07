Logo của Tập đoàn sản xuất xe ôtô Volkswagen (VW) tại Woodbridge, Virginia, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cao ủy của Liên minh châu Âu (EU) về Công nghiệp Elzbieta Bienkowska vừa đề nghị Tập đoàn sản xuất xe ôtô Volkswagen (VW) của Đức nỗ lực hơn nữa trong việc giải quyết bê bối gian lận khí thải quốc tế gây ảnh hưởng tới tập đoàn này thời gian qua.Trong một bức thư gửi tới các bộ trưởng Giao thông EU, Cao ủy Bienkowska bày tỏ hy vọng VW sẽ thu hồi 100% xe có vấn đề.Bà Bienkowska kêu gọi các chính quyền các nước EU gây sức ép để VW thu hồi hàng nghìn xe ôtô chạy bằng diesel bị cáo buộc cài phần mềm gian lận khí thải.Bà nhấn mạnh: "Các xe không đáp ứng tiêu chuẩn của EU cần phải bị rút khỏi lưu thông."Cao ủy Bienkowska cho biết thêm rằng bà đã viết thư cho Giám đốc điều hành VW Matthias Mueller ngày 19/6, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng thu hồi xe, nhưng đến nay, chưa nhận được hồi âm.Gần đây, bà Bienkowska cũng cáo buộc chính quyền Đức không khoanh vùng được sự lan rộng của vụ bê bối gian lận khí thải đối với dòng xe Mercedes-Benz nổi tiếng của hãng Daimler AG.Bà bày tỏ "lo ngại" khi các cáo buộc mới nhất không phải do Cơ quan quản lý phương tiện giao thông Liên bang Đức (KBA) phát hiện, và có thêm nhiều trường hợp bị nghi gian lận thải khí ở các dòng xe Audi và Porsche của VW.Phản ứng trước bình luận trên của bà Bienkowska, ông Mueller cáo buộc các chính phủ châu Âu và EU đang tiến hành "một chiến dịch tăng cường chống lại các xe ô tô chạy bằng diesel."Phát biểu trên tờ the Neue Zuercher Zeitung, ông Mueller cho rằng xe diesel đã bị mô tả sai lệch và kêu gọi một "cuộc thảo luận khách quan và công bằng."Sau khi công bố bức thư của Cao ủy Bienkowska, tờ the Handelsblatt đưa tin xe Audi đã thông báo tự nguyện thu hồi 850.000 xe ở châu Âu và các thị trường Bắc Mỹ.Hãng trên nhấn mạnh rằng đợt thu hồi này sẽ không tính phí của người tiêu dùng, và cho biết đây là "dịch vụ" nâng cấp xe. Theo đó, những xe thu hồi sẽ được nâng cấp phần mềm miễn phí, qua đó hạn chế lượng khí phát thải trong các điều kiện lái xe thực, phù hợp các quy định hiện hành.Trước đó, Audi đã phối hợp chặt chẽ với KBA để đưa ra quyết định trên.Ngành công nghiệp ôtô của Đức đã chịu một "cú trời giáng" làm ảnh hưởng đến uy tín, sau các tiết lộ cho thấy nhiều nhà sản xuất ôtô đã cài phần mềm bất hợp pháp để làm giả chỉ số thải khí của xe khi trải qua các cuộc kiểm tra. VW là nhà sản xuất xe ôtô đầu tiên của Đức bị phát hiện sai phạm này vào năm 2015.Tháng Tư vừa qua, một thẩm phán liên bang Mỹ đã phán quyết hãng này phải nộp phạt 2,8 tỷ USD. Tuần trước, nhiều cáo buộc mới đã được đưa ra chống lại hãng Daimler.Bộ trưởng Giao thông Đức Alexander Dobrindt đã ra lệnh điều tra và để ngỏ khả năng cấm ô tô chạy bằng diesel. Sau đó, Daimler đã thông báo thu hồi 3 triệu xe Mercedes-Benz./.