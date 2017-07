Xe của Hãng Volkswagen trưng bày tại Wolfburg, Đức. (Nguồn: AP/TTXVN)

Doanh số bán của hãng sản xuất ôtô Volkswagen tại Trung Quốc đại lục trong sáu tháng đầu năm 2017 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2016, tuy nhiên nhu cầu của thị trường đông dân nhất thế giới đối với các thương hiệu xe ôtô hạng sang của hãng vẫn duy trì ở mức cao.Trong giai đoạn từ tháng 1-6/2017, Volkswagen đã bán được gần 1,83 triệu chiếc ôtô tại thị trường Trung Quốc đại lục và Đặc khu hành chính Hong Kong, tương đương với mức giảm 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nếu tính riêng trong tháng Sáu năm nay, doanh số bán ôtô của Volkswagen đạt trên 315.000 chiếc, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2016.Theo số liệu thống kê về hoạt động bán hàng tại thị trường Trung Quốc trong sáu tháng đầu năm 2017 của nhà sản xuất xe hơi đến từ nước Đức, doanh số bán của các mẫu xe mang thương hiệu Volkswagen đạt gần 1,4 triệu chiếc, và các mẫu xe thể thao đa dụng (SUV) tiếp tục là động lực tăng trưởng lớn nhất, trong đó chiếc Tiguan đạt tốc độ tăng trưởng hết sức ấn tượng với mức tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.Cùng kỳ, doanh số bán của thương hiệu Audi (thuộc Volkswagen) sụt giảm 12,2% xuống còn 254.800 chiếc. Thương hiệu Skoda cũng chịu hoàn cảnh tương tự với mức giảm 8,1%.Trong khi đó, nhu cầu của thị trường Trung Quốc trong cùng kỳ đối với thương hiệu Porche vẫn duy trì ở mức cao với tốc độ tăng trưởng doanh số lên đến 17,8%, tương đương với 35.900 chiếc xe hơi được bán ra.Volkswagen là tập đoàn sản xuất xe hơi lớn nhất của châu Âu với 12 thương hiệu con, trong đó có những cái tên đình đám như Audi, Lamborghini và Bentley.Hiện nay, nhà sản xuất xe hơi của Đức đã mở rộng hoạt động bán hàng tới 153 quốc gia và khu vực trên thế giới. Tính tới cuối năm 2016, Volkswagen sở hữu 120 nhà máy sản xuất và lắp ráp ôtô trên toàn cầu./.