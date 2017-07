Người dân dùng bè mảng chở người qua một đoạn đường bị ngập ở Cao Bằng. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, mưa lũ tiếp tục gây thiệt hại nặng cho các huyện trên địa bàn tỉnh, ước tính thiệt hại lên đến gần 5 tỷ đồng.Cụ thể, tại Cao Bằng, mưa lũ đã làm 1 người mất tích, 1 ngôi nhà bị sập đổ, đường bị sạt lở nhiều điểm tại huyện Bảo Lạc. Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc đã huy động các lực lượng tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình dựng lại nhà cửa, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn phương tiện qua lại tại các điểm giao thông bị sạt lở.Tại huyện Bảo Lâm, 3 hộ dân ở xóm Lạng Cá, thị trấn Pác Mầu cũng bị thiệt hại nặng bởi mưa lũ. Ba hộ này có nhà bị đất, đá đổ xuống làm đổ mái nhà, nền nhà bị sụt lún, tường nhà nứt vỡ không còn khả năng khôi phục để sử dụng, nhiều vật dụng trong gia đình bị hư hỏng nặng.Mưa lớn đã làm tuyến Quốc lộ 34, đoạn từ cổng Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lâm đi Hà Giang bị đất, đá sạt lở từ trên taluy dương xuống đường gây ách tắc nhiều giờ. Huyện Quảng Uyên đã phải sơ tán khẩn 4 hộ tại xã Ngọc Động do có nguy cơ lở đá.Trong khi đó tại huyện Nguyên Bình, tỉnh lộ 202 (tuyến Khuổi Lùng-Tà Cáp, tuyến Nhà Máng, Phiêng Lầu) bị sạt lở taluy dương nhiều điểm, khối lượng sạt lở khoảng 2.000m3; Công trình mương Hoằng Dào (xã Hưng Đạo) bị sạt lở, gây tắc dòng chảy (khối lượng sạt lở khoảng 30m3).Trường Trung học cơ sở thị trấn Nguyên Bình bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá, khối lượng sạt lở khoảng 1.000m3Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng yêu cầu Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn các huyện, chỉ đạo các xã bị tắc đường cắm biển hiệu cảnh báo nguy hiểm tại các điểm sạt lở; thông báo để người dân hạn chế đi lại qua đoạn sạt lở; chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra rà soát ứng phó với mưa lũ, theo dõi diễn biến thời tiết kịp thời xử lý những tình huống, báo cáo theo quy định.Các huyện tiến hành khảo sát, để phương án xử lý khối đá nguy cơ bị lở đảm bảo an toàn cho nhà, tài sản của các hộ dân./.