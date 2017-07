Daniel Craig trong vai điệp viên James Bond. (Nguồn: AP)

Nam tài tử Daniel Craig đã đổi ý, theo đó anh sẽ hóa thân thành siêu điệp viên James Bond ít nhất trong một tập phim nữa.Sự trở lại của Daniel Craig là một tin vui lớn đối với người hâm mộ. Trước đó, do trải qua thời gian quá vất vả và khó khăn trong khi quay tập phim "Spectre," diễn viên này đã bày tỏ với báo giới rằng anh rất mong muốn được “thoát” khỏi vai điệp viên 007.Daniel Craig là diễn viên thứ 6 trên thế giới thủ vai siêu điệp viên James Bond trong loạt phim 007. Hai tập phim 007 đoạt doanh số cao nhất từ trước tới nay là "Skyfall" (2012) và "Casino Royal" (2006) đều có sự góp mặt của Craig. Ngoài ra, anh còn thủ diễn trong các tập phim gây tiếng vang khác như "Quantum of Solace" (2008), "Skyfall" (2012) và "Spectre" (2015).Trong một tuyên bố chung ngày 24/7, Eon Productions - công ty có trụ sở ở London (Anh) giám sát mọi thứ liên quan đến nhân vật 007 - và Metro-Goldwyn-Mayer - công ty nắm giữ bản quyền làm loạt phim về siêu điệp viên này - cho biết tập phim Bond mới sẽ được trình làng tại các rạp chiếu ở Bắc Mỹ vào ngày 8/11/2019. Kịch bản phim sẽ do Neal Purvis và Robert Wade chấp bút. Đây cũng chính là 2 tác giả kịch bản của 6 tập phim Bond gần nhất, đầu tiên là với "The World Is Not Enough" (Thế giới không đủ - 1999).Bộ phim mới này sẽ là tập thứ 25 trong loạt phim ăn khách về siêu điệp viên tài ba và điển trai James Bond, nếu tính cả tập "Never Say Never Again" (Không bao giờ nói không) do một công ty khác sản xuất và phát hành năm 1983./.