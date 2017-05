Theo Công an tỉnh Trà Vinh, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 10 ngày xảy ra vụ cướp ở Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh thị xã Duyên Hải (tỉnh Trà Vinh) vào khoảng hơn 14 giờ ngày 6/5 tại phường 1, thị xã Duyên Hải, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt được nghi phạm vụ cướp.Nghi phạm tên là Lê Lâm Hưng, sinh năm 1988, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, tạm trú tại thị xã Duyên Hải, là kỹ sư điện của Ban Quản lý Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải.Bước đầu Lê Lâm Hưng đã khai nhận một mình thực hiện vụ cướp. Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 ngày 26/4, tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh thị xã Duyên Hải đã xảy ra vụ cướp.Một thanh niên đi xe máy không rõ biển số đến dựng xe ở bên ngoài rồi đi bộ vào bên trong chi nhánh ngân hàng, lấy súng (chưa rõ súng quân dụng hay súng nhựa) khống chế nhân viên ngân hàng để cướp tiền, tổng số tiền bị cướp khoảng 1,6 tỷ đồng và gần 36.000 USD./.