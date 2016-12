Phạm Hương bật khóc khi nhớ lại hành trình chinh phục Miss Universe 2015. (Ảnh: Mr AT)

Phạm Hương hội ngộ hai Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015: Lệ Hằng (trái) và Ngô Trà My. (Ảnh: Mr AT)

Phạm Hương diện chiếc đầm dạ hội ấn tượng.(Ảnh: Mr AT)

“Đêm 3/10/2015 là một ngày đặc biệt và đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Phạm Hương, đó chính là việc đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Một cánh cửa mới, mở ra cho Phạm Hương rất nhiều cơ hội, thử thách để khẳng định bản thân và xứng đáng với trách nhiệm, nghĩa vụ trên cương vị mới…”Hoa hậu Phạm Hương đã chia sẻ như vậy trong cuộc họp báo công bố cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra chiều tối 27/12.Đặc biệt, khi xem lại hình ảnh của mình trong suốt hành trình chinh phục Miss Universe 2015 – cuộc thi cô tham gia dù không đạt thành tích cao nhưng ngày trở về đúng một năm trước đã được người hâm mộ đã chào đón nồng nhiệt, Phạm Hương đã nghẹn ngào đến bật khóc.Vậy là sau hai năm đương nhiệm Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Phạm Hương sẽ chính thức trao lại ngôi vị cho người mới vào ngày 19/8/2017 – nhan sắc mà cô tin tưởng sẽ là Hoa hậu kế thừa xứng đáng bởi sự tự tin, nỗ lực, thành công và có nhiều đóng góp cho cộng đồng.Xuất hiện ở sự kiện chiều qua, Phạm Hương lộng lẫy trong trang phục dạ hội của Nhà thiết kế Đỗ Long, được tiết lộ do 6 thợ may làm liên tục trong 300 giờ cho riêng người đẹp.Chọn con đường xây dựng hình ảnh cá nhân gắn liền với các hoạt động cộng đồng ý nghĩa, thời điểm này Phạm Hương đang là một trong những mỹ nhân có sức ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng.Ban tổ chức cho biết cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 sẽ được tổ chức 3 vòng: vòng sơ khảo sẽ diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ 2/6/2017-3/06/2017) và Hà Nội (từ 16/6/2017-18/6/2017); vòng bán kết và chung kết được tổ chức tại Nha Trang (từ 14/8/2017-19/8/2017).Đêm chung kết sẽ diễn ra tại sân khấu Hoàn Vũ (Crown Center), nơi từng giúp khán giả chứng kiến khoảnh khắc hai Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 - Nguyễn Thuỳ Lâm và năm 2015 - Phạm Hương đăng quang.Tân Hoa hậu sẽ là nhan sắc đại diện Việt Nam tham gia tranh tài cùng hơn 100 đại diện khác đến từ khắp nơi trên thế giới tại cuộc thi Miss Universe 2017.Ngắm hình ảnh đẹp của Phạm Hương do Mr AT thực hiện: