Được đánh giá cao ở Cannes nhờ những màn hành động đặc tả vô cùng xuất sắc, “The Villainess - Ác nữ báo thù” của đạo diễn Jung Byung-gil sẽ chính thức được chiếu ở rạp Việt từ ngày 28/7.Bộ phim hành động của đạo diễn Jung Byung-gil nằm trong hạng mục "Out Of Competition" (Không tranh giải) và được trình chiếu tại "Midnight Screenings" (Suất chiếu lúc nửa đêm) – nơi tập hợp các tác phẩm vừa đạt chất lượng nghệ thuật cao, vừa hấp dẫn về mặt thương mại.“Ác nữ báo thù” kể câu chuyện về cô gái Sook-hee có số phận nghiệt ngã. Sau cái chết đau đớn của cha, cô được huấn luyện để trở thành nữ sát thủ chuyên nghiệp. Cô được Giám đốc Cục Tình báo Hàn Quốc tuyển mộ, trở thành một đặc vụ nằm vùng với điều kiện “làm cho chúng tôi mười năm, cô sẽ được tự do.”Tuy nhiên, cuộc sống bình thường quả không dễ dàng với một sát thủ, và quá khứ cũng không buông tha cô dễ dàng như vậy…Được đánh giá là “Nhân vật nữ chưa từng thấy trong điện ảnh Hàn Quốc, hành động mạnh mẽ đi ngược lại định kiến giới tính,” vai diễn Sook-hee là một “bài toán khó” với bất cứ nữ diễn viên nào. Người được đạo diễn Jung Byung-gil “chọn mặt gửi vàng” là Kim Ok-vin - “đả nữ” sở hữu đai đen taekwondo, hapkido cùng hàng loạt sở thích thể thao và đua xe mạo hiểm ngoài đời thực.Trong 70 ngày ghi hình, Kim Ok-bin (gần như) trực tiếp đảm nhận tất cả các cảnh mạo hiểm từ việc dùng kiếm dài, dao, súng lục, súng tiểu liên, súng bắn tỉa và thậm chí là rìu...Bộ phim này cũng đánh dấu sự tái hợp lần thứ ba của cô với Shin Ha-kyun, tài tử nổi tiếng của điện ảnh Hàn, sau “Thirst” (2009) và “The Front Line” (2011).Tờ Hollywood Reporter đánh giá cao khả năng của đạo diễn trẻ Jung Byung-gil và gọi “Ác nữ báo thù” là một phim có trình độ với nhiều cảnh hành động khó quên. Đặc biệt, cảnh mở màn kéo dài 7 phút chỉ bằng một cú máy one shot (thực tế có cắt dựng) có thể khiến “Ác nữ báo thù” được khán giả nhớ lâu.Bộ phim đã được 116 quốc gia mua bản quyền trình chiếu, đồng thời đạt thành công về doanh thu khi ra mắt tại quê hương Hàn Quốc. Ra rạp Việt Nam, “Ác nữ báo thù” được giới hạn khán giả trên 18 tuổi.