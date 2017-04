(Ảnh minh họa: Quách Lắm/TTXVN)

Dự báo thị thị trường bất động sản quý 2 sẽ đón nhận nhiều nguồn cung mới và giao dịch quý 2 sẽ tốt hơn giao dịch quý 1.Đây là nhận định của Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNREA) tại buổi Họp báo thường kỳ công bố số liệu thị trường bất động sản quý 1 và triển vọng quý 2 năm 2017 do hiệp hội này tổ chức ngày 21/4, tại Hà Nội.Tại cuộc họp báo, nhìn nhận về thị trường bất động sản quý 1 năm 2017, ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Việt Nam cho biết, thị trường bất động sản những tháng đầu năm giao dịch chững lại do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán.Đánh giá về những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ông Nguyễn Mạnh Hà cho hay, với lượng khách du lịch đến Việt Nam tăng cao, tăng 29% so với quý 4 năm 2016; 3 tháng đầu năm có trên 1 triệu lượt khách nước ngoài đến Việt Nam.Lượng vốn FDI đổ vào bất động sản trong chưa đầy 3 tháng đầu năm 2017 đạt 334 triệu USD tăng 91,5%. Đây là những yếu tố ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của thị trường bất động sản.Theo số liệu thống kê của các sàn giao dịch thành viên thuộc Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, trong quý 1 năm 2017 ghi nhận giao dịch ở cả nhà ở, đất nền và bất động sản nghỉ dưỡng giảm sút so với quý 4 năm 2016 và cùng kỳ năm 2016, đạt 18.338 giao dịch.Tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ cao cấp thanh khoản chậm, căn hộ trung cấp chiếm tỷ trọng giao dịch lớn nhất trong khi đó tại thị trường Hà Nội, giao dịch chung cư duy trì ở mức độ ổn định, căn hộ trung bình chiếm tỷ trọng nhỉnh hơn căn hộ trung cấp.Số liệu báo cáo từ các sàn, giao dịch cho thấy, quý 1/2017, thị trường bất động sản Đà Nẵng đặc biệt sôi động ở phân khúc đất nền với hơn 1.000 giao dịch.Cụ thể hơn, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho biết, tại địa bàn Hà Nội, tổng giao dịch thị trường chung cư quý 1 năm 2017 đạt 3.624 căn hộ tương đương 312.300m2.Các giao dịch thành công chủ yếu tại phân khúc căn hộ chung cư trung và cao cấp do nguồn cung chính trên thị trường vẫn tập trung tại phân khúc này.“Giai đoạn này, thị trường không có thêm các dự án nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội mới. Đồng thời, số lượng dự án nhà ở liền kề, biệt thự được phát triển mới rất ít, lượng giao dịch thành công loại hình này không nhiều,” Phó Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam nhận định.Đáng chú ý, trong tháng 3, căn hộ trung cấp khu Tây Hà Nội rầm rộ bung hàng với Hanoi Paragon, La Casa Villa, Garden Hill Mỹ Đình, Anland Complex, Xuân Mai Complex, Golden Field Mỹ Đình, Pandora, Park Riverside…Tại khu Nam Hà Nội, dòng sản phẩm trung cấp tiếp tục khuấy động thị trường với Eco Green Tower, Eco-Lake View, Sunshine Palace, Gelexia Reverside, Smile Building, The Golden Star…Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng giao dịch chung cư quý I năm 2017 đạt 9.808 căn hộ tương đương 742.700m2. Cũng như thị trường Hà Nội, lượng giao dịch thành công vẫn tập trung tại các dự án căn hộ trung và cao cấp.Ông Nguyễn Văn Đính cho rằng, phân khúc trung cấp cũng là nguồn cung chủ đạo của thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 3.Nguồn cung này tập trung chủ yếu ở khu Đông, Nam và Tây thành phố. Các dự án tiêu biểu có thể kể đến như The Art, Citisoho, LuxGarden, Celadon City, Green Town Bình Tân, Sun Square, Conic Skyway Residence, The Golden Star./.