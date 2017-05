Thiết bị chuyển đổi sóng biển thành điện năng. (Nguồn: ABC News)

Một thiết bị trị giá 5 triệu USD khai thác năng lượng sóng biển sẽ trở thành một nguồn cung cấp chủ yếu cho mạng lưới điện của bang Tasmania của Australia.Sản phẩm của công ty Wave Swell (Australia) sẽ được lắp đặt tại đáy biển gần bờ biển đảo King, một điểm du lịch nổi tiếng nằm giữa hai bang Victoria và Tasmania.Năng lượng do thiết bị này sản xuất sẽ được nạp vào lưới điện của Hydro Tasmania vốn hoạt động hoàn toàn bằng các nguồn năng lượng tái tạo và sẽ cung cấp điện cho một nửa số dân cư của Đảo King hiện gồm 1.600 người.Công ty Wave Swell cho biết thiết bị có thể sản xuất điện với chi phí điện khoảng 7,4 cent Mỹ cho mỗi kilowatt giờ, thấp hơn đáng kể so với chi phí trung bình của Australia hiện ở mức 19 cent Mỹ/kilowatt giờ.Ông Tom Denniss, "cha đẻ" của thiết bị, cho biết thiết bị mới có thể sản xuất điện năng tiết kiệm hơn hầu hết các nguồn năng lượng tái tạo và hơn các máy sản xuất điện sử dụng năng lượng than đá thế hệ mới.Trước khi sản phẩm mới này của Wave Swell ra đời, nhiều công ty gặp khó khăn trong việc khai thác thương mại năng lượng sóng biển. Ít nhất có 20 dự án trên toàn thế giới không vượt qua giai đoạn thí nghiệm.Ông Gregor McFarlane, Phó Giáo sư tại Đại học Hàng hải Australia, cho biết thiết bị trên hiệu quả hơn tới 60% so với các thiết bị thông thường và là một "bước đột phá"./.