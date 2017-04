Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Hà Lan. (Ảnh: Phạm Văn Thắng/TTXVN)

Tiếp tục chuyến thăm, làm việc tại Hà Lan, sáng 20/4 (theo giờ địa phương), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới thăm, làm việc với Viện nghiên cứu Deltares - viện khoa học ứng dụng hàng đầu của Hà Lan trong lĩnh vực địa chất, môi trường và vùng đồng bằng.Tại cuộc làm việc, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và đoàn đã nghe các báo cáo nghiên cứu về những giải pháp quản lý nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu do các nhà khoa học hàng đầu của Viện nghiên cứu Deltares thực hiện tại Việt Nam.Phó Thủ tướng hoan nghênh hiệu quả của các dự án do Viện triển khai ở Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực cảnh báo sớm ứng phó với thiên tai, chống sạt lở bờ sông, bờ biển và chống xâm nhập mặn; bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tăng cường hợp tác hơn nữa trong lĩnh vực này.Lãnh đạo Viện nghiên cứu Deltares cũng đánh giá tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Hà Lan là rất lớn do những lĩnh vực hoạt động của Viện đều là những lĩnh vực Việt Nam đang cần trợ giúp; khẳng định sẵn sàng mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác Việt Nam.Cũng trong sáng 20/4, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã tới thăm, làm việc với Công ty Tư vấn Sân bay Hà Lan (NACO).Đây là doanh nghiệp tư vấn kỹ thuật sân bay hàng đầu thế giới, đã tham gia tư vấn và xây dựng hơn 600 sân bay trên toàn cầu với các dự án lớn như Sân bay Schiphol Amsterdam của Hà Lan; sân bay quốc tế Frankfurt của Đức; quy hoạch tổng thể sân bay quốc tế mới của Bắc Kinh của Trung Quốc…Phó Thủ tướng đánh giá cao quan điểm của NACO coi cảng hàng không không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển mà còn là động lực phát triển kinh tế; đánh giá cao công nghệ và kinh nghiệm của NACO với việc tham gia tư vấn hàng trăm dự án sân bay trên thế giới.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng bày tỏ mong muốn hợp tác hàng không giữa Việt Nam và Hà Lan sẽ ngày càng mở rộng trong tương lai.Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng đã tiếp ông Willem Hendrik Schuurman, Lãnh sự Danh dự Việt Nam tại Amsterdam và Rotterdam./.