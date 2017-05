Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không có đội tàu bay Boeing 787-9 lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay. (Ảnh: Vietnam Airlines cung cấp)

Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) vẫn duy trì được đà tăng trưởng về sản lượng, chất lượng và doanh thu trong quý 1 vừa qua mặc dù đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi về giá nhiên liệu tăng.Cụ thể, giá thanh toán nhiên liệu bình quân quý 1/2017 là 65,1USD/thùng (tăng 13,64 USD/thùng so với quý 1 năm trước), chi phí nhiên liệu tăng do giá tăng là hơn 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Vietnam Airlines vẫn duy trì được đà tăng trưởng về sản xuất và kinh doanh.Theo báo cáo của Vietnam Airlines, ba tháng đầu năm nay, tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của đơn vị này ước đạt gần 21.200 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần ước đạt hơn 20.800 tỷ đồng), tăng gần 12,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 854 tỷ đồng.Tổng doanh thu và thu nhập của Công ty mẹ ước đạt trên 16.200 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần đạt gần 16.000 tỷ đồng), tăng hơn 5% so cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt trên 563 tỷ đồng.Bên cạnh đó, Vietnam Airlines thực hiện gần 34.500 chuyến bay an toàn, vượt 1,3% kế hoạch quý. Đặc biệt, chỉ số đúng giờ (OTP) đi được nâng cao, đạt 91,6%, tăng 6,2 điểm so với cùng kỳ và vượt 3,6 điểm so với mục tiêu quý.Vietnam Airlines vận chuyển trên 5 triệu lượt khách, tăng 9,3% so với cùng kỳ và gần 76.000 tấn hàng hóa, tăng 23% so với cùng kỳ. Trong 3 tháng đầu năm, Tổng công ty Hàng không Việt Nam vẫn duy trì thị phần 61% thị trường nội địa.Ngoài ra, với việc đón nhận chiếc tàu bay Boeing 787 thứ 11, Vietnam Airlines đã trở thành hãng hàng không có đội tàu bay Boeing 787-9 lớn nhất khu vực Đông Nam Á hiện nay.Từ nay đến cuối năm 2017, Vietnam Airlines sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đảm bảo an toàn, an ninh, phục vụ tốt các giai đoạn cao điểm; tiếp tục duy trì năng suất lao động ở mức cao và đảm bảo chất lượng dịch vụ 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.Năm 2016, tổng doanh thu và thu nhập hợp nhất của Vietnam Airlines đạt hơn 71.600 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần đạt gần 70.100 tỷ đồng), tăng 3,6% so với năm 2015. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng vượt bậc, đạt hơn 2.600 tỷ đồng, tăng gần 1,5 lần so với năm trước và vượt 12% so với kế hoạch.Tổng doanh thu và thu nhập Công ty mẹ đạt gần 58.400 tỷ đồng (trong đó doanh thu thuần đạt hơn 56.500 tỷ đồng), tăng 3,1% so với năm 2015; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2015. Đây là kết quả kinh doanh tốt nhất của Vietnam Airlines trong nhiều năm trở lại đây./.