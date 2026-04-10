100 hợp tác xã tiêu biểu được trao giải Ngôi sao hợp tác xã và giải Mai An Tiêm

Hưởng ứng lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, từ hợp tác xã đầu tiên được thành lập năm 1948 tại Chiến khu Việt Bắc, đến nay, cả nước đã có 34.889 hợp tác xã với gần 5,7 triệu thành viên.

Phát biểu tại Lễ trao giải “Ngôi sao hợp tác xã” và giải “Mai An Tiêm” năm 2026, được tổ chức tối 10/4, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và chúc mừng những thành tích mà khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đã đạt được.

Đây là thành tựu chung của trí tuệ tập thể, của những nỗ lực không ngừng, những giọt mồ hôi của hàng triệu thành viên hợp tác xã trên khắp mọi miền Tổ quốc.

“Các hợp tác xã đạt giải sẽ là những điển hình tiêu biểu, hạt nhân thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, ứng dụng mạnh mẽ khoa học-công nghệ hiện đại để tiếp tục xây dựng và phát triển thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế,” Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Quốc hội đã ban hành Luật Hợp tác xã năm 2023 để thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 20-NQ/TW; Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành tương đối đầy đủ.

Đây là những nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng để các hợp tác xã tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước trong thời gian tới, nhất là mục tiêu tăng trưởng ở mức 02 con số trong giai đoạn 2026-2030.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

Với tinh thần đó, trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương; hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam và toàn thể các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác cần phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu hiện nay, trong đó có phát triển kinh tế tập thể. Sản phẩm của các hợp tác xã có “sạch, xanh và có trách nhiệm” mới có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tại các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản.

Cùng với đó, tăng cường liên kết, tập trung phát triển các mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị. Có liên kết mới phát huy được ưu điểm của từng vùng, miền, từng thành viên, từng sản phẩm; cùng nhau tạo nên sức mạnh tổng hợp để từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh ở tầm quốc tế; đồng thời tiếp tục tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn” về thể chế; hỗ trợ hợp tác xã cần phải thực chất, cụ thể hơn nữa.

“Đối với hệ thống Liên minh hợp tác xã Việt Nam, cần tiếp tục phát huy vai trò, vị trí của mình; đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, sâu sát hơn với cơ sở, với các hợp tác xã thành viên; kịp thời nắm bắt và chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, như các hợp tác xã được vinh danh hôm nay. Để Liên minh hợp tác xã Việt Nam thực sự là “người bạn đồng hành,” là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Chính phủ với các hợp tác xã, với người dân," Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị.

Tại Lễ trao giải, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Cao Xuân Thu Vân cho biết từ những bước đi ban đầu còn nhiều gian khó, từ những tổ đổi công giản dị nơi thôn quê, hợp tác xã đã lớn lên cùng đất nước.

Kinh tế tập thể ngày nay đã trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội. Kỷ niệm 80 năm không chỉ để tự hào còn là để khơi dậy tinh thần hành động, là thời khắc để nhìn lại hành trình 80 năm hợp tác xã đồng hành cùng đất nước; tiếp tục bước vào hành trình mới, hành trình của đổi mới, sáng tạo, vươn ra quốc tế.

Đây cũng là dịp để vinh danh những hợp tác xã đang viết tiếp câu chuyện phát triển của kinh tế tập thể.

Trao Giải thưởng “Mai An Tiêm” năm 2026 lần 2 cho các hợp tác xã xuất sắc. (Ảnh: Lê Đông/TTXVN)

100 hợp tác xã được bình chọn trao giải Ngôi sao Hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm chính góp phần khẳng định kinh tế tập thể Việt Nam đang vươn lên và hoàn toàn có thể tỏa sáng. Nếu Ngôi sao Hợp tác xã là biểu tượng cho năng lực quản trị xuất sắc và hiệu quả thì Giải Mai An Tiêm thể hiện tinh thần khởi nghiệp, vượt khó tạo ra sản phẩm có thể cạnh tranh sòng phẳng với thị trường toàn cầu.

Mỗi hợp tác xã thể hiện 03 quyết tâm lớn: chuyển tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế; thực hiện đồng bộ chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong sản xuất kinh doanh và quản trị toàn diện; đồng thời, liên kết chặt chẽ hơn giữa các hợp tác xã, giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp để càng đi xa trong kết nối chuỗi giá trị.

Cùng với đó, tiếp nối khí phách của Mai An Tiêm, đưa thương hiệu của hợp tác xã tỏa sáng trong thị trường trong nước và quốc tế. Mỗi hợp tác xã phấn đấu trở thành Ngôi sao sáng thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển.

“Mỗi người dân Việt Nam - từ người nông dân trên cánh đồng, người công nhân trong nhà máy, người phụ nữ trong mỗi gia đình, đến thanh niên khởi nghiệp, doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân… trở thành thành viên sáng lập, thành viên chính thức, thành viên liên kết của hợp tác xã,” Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã kỳ vọng./.

