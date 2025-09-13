1.588 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Trong tổng số 1.588 đại biểu dự Đại hội Đảng XIV, 165 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 353 đồng chí là đại biểu bầu theo quy định; 1.070 đại biểu là đại biểu chỉ định.

Theo Quyết định 341-QĐ/TW, số lượng đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là 1.588 đồng chí.

Cụ thể, 1.588 đại biểu dự Đại hội Đảng XIV gồm 165 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; 353 đồng chí là đại biểu bầu theo quy định (tại 11 đảng bộ tỉnh, thành phố không thực hiện hợp nhất và Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Công an Trung ương); 1.070 đại biểu là đại biểu chỉ định (tại 23 đảng bộ tỉnh, thành phố thực hiện hợp nhất và Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương; Đảng bộ Chính phủ; Đảng bộ Quốc hội; Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; đại biểu ở các đảng bộ ngoài nước)./.